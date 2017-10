“No hay nada como festejar a difuntos con pan tradicional y cafecito"

Tampico

Roberto Arroyo Hernández lleva más de media vida dedicándose al oficio de panadero; prepara desde pan francés hasta conchas, empanadas rellenas y glaseados, sin embargo, asegura que su especialidad es el pan de muerto.

A sus 36 años, narra que tras concluir la primaria tuvo que aprender a hornear, "inicié desde pequeño, como la mayoría de quienes se dedican a esto al principio estuve de ayudante, así es en Veracruz, vengo de aquí cerquita, luego luego cruzando el río.

Ahí conforme vas creciendo tienes que buscar cómo ayudar en casa, cómo generar dinero, no hay de otra, es la necesidad". Explica que quienes desde chicos encuentran su vocación se van "puliendo" en lo que hacen.

"En mi caso yo me enfoqué en algo que me gustaba, entonces en eso me quedé y en eso sigo, es como hacerte especialista", comenta entre risas. Roberto detalla que una de sus temporadas favoritas comienza a mediados de octubre, debido a que es cuando arranca la producción del pan de muerto, "y no hay nada como festejar a los difuntos con un pan tradicional y un chocolatito caliente".

Actualmente, es "el maestro panadero" de la sucursal de "El Mejor Pan" localizada en la principal avenida de Tampico.

Él todavía recuerda que fue hace diez años cuando llegó al puerto jaibo, donde se ha mantenido trabajando "en uno de los oficios más dulces".

Afirma que ya todo es fácil, porque "el tiempo y la experiencia te van haciendo experto en lo que haces". Desde la cocina del negocio, describe a MILENIO Tamaulipas que el proceso ya lo tiene "más que memorizado", y sin mirar el recetario se apresura a nombrar los ingredientes para la preparación del mismo: "huevo, harina, saborizante de naranja, pero ese depende del tipo de pan, azúcar morena y mantequilla, luego hay que revolver y dejar reposar, cocer, hornear y por último vender, pero en estas fechas se venden solitos".

Al respecto, el veracruzano comenta que en tamaños, el más solicitado es el chico, "ese lo utilizan mucho las escuelas, lo llevan las mamás cuando les piden cooperar para los altares en las primarias, ese vuela porque es el más económico, y la situación está difícil".

Apunta que a partir de hoy comenzarán los turnos laborales más largos, explica que el horario de los panaderos varía, por lo que no tienen una hora establecida para llegar o partir, todo es conforme a la producción, "van a venir a comprar mucho, empezamos a entrar más temprano y salir más tarde". Sin embargo, Roberto Arroyo afirma que eso no le molesta, ya que cuando era niño disfrutaba comerlo, y ahora, encuentra el mismo placer al prepararlo

"Es bueno, yo pienso que no hay nada como un pan casero, un pan bien hecho, y un cafecito o un chocolate caliente, para celebrar una fecha tan mexicana, en compañía de la familia".





