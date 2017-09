Alista PAN denuncias en paquete contra gobernador de NL

Monterrey

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional alista un paquete de denuncias ante los organismos electorales en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón por todos los programas sociales que, presuntamente, ha manejado de manera “electorera”.

En entrevista, Mauro Guerra Villarreal, dirigente estatal del PAN, sostuvo que ya son varios programas los que el mandatario estatal ha utilizado para obtener un fin electoral de cara a los comicios de 2018 y en donde ha manifestado su interés de querer contender por la Presidencia de la República.

Ante tal situación, Guerra Villarreal lanzó un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier petición de firma o información de credenciales de elector, ya que consideró, el Gobierno del Estado está obligado a dar apoyos a las comunidades vulnerables sin pedir nada a cambio.

“Hay varios programas sociales que se están utilizando con fines electorales, nosotros presentaremos denuncias ante los órganos electorales de todo lo que se ha estado ofreciendo y de lo que se ha estado utilizando, algunas cosas ya las hemos denunciado pero todavía no hay respuesta del órgano electoral tanto de la Comisión, como del Instituto.

“A los ciudadanos decirles que esto es una responsabilidad del Gobierno, no hay un candado, no hay una condición, no deben verse obligados a dar una firma o su apoyo a ningún gobernante, así que, si se llega a presentar el caso pues pedir que lo denuncien ante las instancias”, mencionó el panista.

Guerra Villarreal insistió en que la actual administración estatal está más preocupada por estar en campaña que por mejorar la condición de vida de los nuevoleoneses.

De igual forma, pidió a Rodríguez Calderón definir cuanto antes sus aspiraciones “ya que no puede estar distraído tanto tiempo en el tema”.

“El hacer estos programas de uso electoral es un delito y al estar ya en año electoral pues las instancias tendrán que tomar medidas en el asunto y sancionar a cualquiera que se haya excedido en sus funciones y sacar un beneficio personal o político”, refirió.

Por su parte, Luis Ernesto Derbez, aspirante a la Presidencia de la República por el PAN, no quiso definir si es o no una falta de respeto para los nuevoleoneses el que Jaime se vaya a contender cumpliendo apenas su segundo año como mandatario estatal, por ello lo invitó a cuestionarse tal panorama.

“La pregunta es: ¿en verdad no sería mucho más importante terminar tu periodo como gobernador del Estado, dado que ese fue el compromiso que adquiriste con la población, antes de pensar en otra posición?”, cuestionó Mauro Guerra.

PZVB