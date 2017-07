Palaperos de Miramar insisten en hacer negocio con estacionamiento

Ciudad Madero

De nueva cuenta y sin ninguna autorización palaperos de playa Miramar en Ciudad Madero condicionan el estacionamiento en la zona de arena con letreros que advierten que solo es para quienes renten sus estructuras de sombra.

Lo anterior a pocos días de que comience la temporada vacacional de verano, tal y como lo hicieron previo a Semana Santa, que quisieron cobrar hasta 25 pesos a quienes ocupaban un cajón de estacionamiento y sin rentar una palapa.

Anteriormente se dio a conocer por parte de las autoridades locales que no está permitido que palaperos quieran manejar los estacionamientos, debido a que la concesión federal solo les faculta hacer uso de sus palapas.

Por su parte la regidora Ibeth Quintá Álvarez, presidenta de la Comisión de Turismo en este municipio, reconoció que esto puede generar enojo entre los paseantes, debido a que no todos hacen uso de las palapas y prefieren colocar sombrillas a la orilla del mar, por tal motivo, pedirán a concesionarios que retiren letreros.

"Lo comentaremos con los palaperos para que eliminen ese letrero, para que los visitantes puedan estacionarse con totallibertad, para que no se afecte a la economía de los turistas, primero tenemos que reunirnos con ellos porque el periodo vacacional ya va a comenzar, vamos a ver si convocamos una reunión".

Cabe hacer mención que estos letreros se encuentran a la altura de la glorieta de las Sirenas, lugar que es uno de los puntos más visitados de playa, es decir, congrega a una mayor cantidad de personas al igual que las Escolleras y la zona norte.

En la temporada pasada los anuncios advertían cobros de estacionamiento por no rentar palapas, ahora, simplemente han puesto que el área para parquear las unidades es exclusiva de sus clientes.

"Estamos siempre tratando de que no existan abusos hacia los turistas en cuestión de gastos, no puede haber algún cobro extraordinario a lo que ya se tiene para que no se presenten molestias, que quienes nos visiten se lleven una buena imagen del máximo paseo turístico", agregó la edil.





JERR