En riesgo, pago de nómina en la Comisión de Arbitraje Médico

La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (Camejal) enfrenta un panorama adverso en sus finanzas este 2017. De hecho, arrastra un déficit presupuestal que pone en riesgo hasta el pago de la nómina, reconoció el titular de este organismo público, Salvador Chávez Ramírez, en entrevista con MILENIO Jalisco.

“Tenemos un grave problema presupuestal que desde el año pasado estuve señalando para otorgar los servicios… pero éste 2017 el destino nos alcanzó y de no resolver este problema podemos decir que estaríamos en déficit presupuestal y con ello en insolvencia para cubrir los gastos de nuestra plantilla de personal que apenas si son 17 personas”, indicó el comisionado.

El asunto se arrastra de hace años, porque no se ha cubierto ni el costo de la inflación al asignarle el presupuesto anual, desdén que ha sido señalado por los tres titulares que ha tenido la Camejal.

Desde su creación en el año 2001 a la fecha, el mayor presupuesto que tuvo la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco fue en 2014, cuando luego de varios ejercicios sin aumento presupuestal se le asignaron 10 millones 469 mil 552 pesos para ejercer ese año (y que repitió en 2015).

“Luego en 2016 nos devolvieron al presupuesto que teníamos en 2012 y eso hace que ahora tengamos un grave problema para este ejercicio”, sostuvo Chávez Ramírez. En 2012 y 2016 el presupuesto asignado a la Camejal fue de 9 millones 334 mil 385 pesos. Para el presente año, lo dejaron “exactamente igual”, dijo, tras explicar que el año pasado se logró paliar el déficit financiero del capítulo 1000 (sueldos y salarios) recuperando parte de recursos del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a cinco años, gracias a que se apegaron a un decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que permitió la devolución. Este beneficio no aplica ya para 2017.

El déficit asciende hoy a 840 mil 947 pesos, que se requieren de manera obligada para el pago de nómina. La Camejal, no obstante, tampoco podrá ampliar su capacidad de gestión y servicios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara e incluso de no tener apoyo económico para salvar el pago de viáticos tendrían que cerrar las ventanillas foráneas que operan en Puerto Vallarta y Lagos de Moreno desde hace dos años; lo que espera no suceda.

“Sabemos perfectamente que tampoco tenemos gasto para promoción y difusión, ni un peso… ni posibilidad de hacer alguna publicación o un evento para promover los servicios”, añadió. Sin embargo, Chávez Ramírez dijo estar consciente de la austeridad que hoy obliga la situación económica por lo que aseguró que en las gestiones que realiza no ha mencionado solicitud de incremento a otros rubros.

Este martes, adelantó, sostendrá una entrevista con el secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruces Mada, en espera de su apoyo para volver al presupuesto del 2015, lo cual permita un equilibrio, simplemente para salvar el pago de nómina. “Ése sería nuestro objetivo”.

El comisionado ya hizo del conocimiento el problema al secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, y a los diputados de la comisión de Higiene y Salud del Congreso del Estado, cuya presidenta Consuelo Robles, es miembro del Consejo de la Camejal.

GPE