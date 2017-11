Padres molestos por utilizar reggaeton en preescolar

Se inconforman padres de familia del kínder Benito Juárez en Ciudad Madero porque en la actividad realizada para conmemorar la Revolución Mexicana del 20 de Noviembre, optaron por utilizar 'música reggaeton' situación que consideraron inapropiado.



Una de las letras que se escucharon en estas canciones fueron como esta “Se pone caliente cuando escucha este perreo, y yo también me pongo caliente si la veo”, a lo que tutores rechazaron tajantemente.



Una de las madres inconformes, quien prefirió omitir su nombre, detalló que es incoherente que la psicóloga escolar les pida orientar bien a sus propios hijos, no darles comida chatarra, y durante el evento fue lo que ofrecieron, al igual que la música que consideran no es para los niños de esa edad.

ELGH