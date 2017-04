Pactan ITEI y Jalisco clarificar las compras

Guadalajara

Jalisco da grandes pasos en la búsqueda de tener un gobierno que amplíe la esfera de lo público. En la entidad se instaló el plan de acción local de Gobierno Abierto, programa que consiste en establecer compromisos, en base a peticiones de la sociedad, para que estos sean ejecutados por las autoridades. El estado será además evaluado a nivel internacional, pues la llegada de este sistema a él llega como parte de un programa piloto para gobiernos sub nacionales, para la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en ingles), explicó en entrevista con MILENIO RADIO, Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), organismo que convocó al secretariado técnico que integra este programa.



“Se presentaron los compromisos que quedaron establecidos en el plan de acción local de Jalisco para ejecutar durante año y medio, este esquema de gobierno abierto consiste en establecer compromisos que ejecuten las autoridades, y estos compromisos su elemento principal es que surgieron de parte de la sociedad, es decir, que llevamos nosotros consultas durante prácticamente cinco, seis meses, el año pasado, y después de éstas, se determinó establecer siete compromisos”, detalló la funcionaria.



Así, los compromisos recaen dos en la Secretaría de Educación, tres en la Secretaría del Trabajo, uno en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y uno más en el Ayuntamiento de Guadalajara.



El propósito es que las autoridades se comprometen a determinados objetivos, que consisten en alcanzar estos compromisos, mientras que el secretariado técnico de Gobierno Abierto, conformado tanto por autoridades como por diferentes sectores de la sociedad –grupos empresariales, académicos, organizaciones y universidades-, le dan seguimiento para corroborar que efectivamente se estén cumpliendo dichos compromisos.



La presidenta del Itei compartió algunos de los siete deberes establecidos, como Algunos generar un padrón, tipo bolsa de trabajo, de personas con discapacidad “donde se pueda establecer para qué tienen capacidades”; tomar acciones para regularizar el trabajo en el campo; así como la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres; los tres recaen en la Secretaría de Trabajo. Otro de los compromisos ataca directamente a la corrupción, con la generación de una plataforma de compras abiertas, éste le corresponde a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Por parte de Educación, uno de ellos es generar una plataforma electrónica para los docentes, con el fin de que se capaciten constantemente.



“Lo importante es que estos compromisos surgen de inquietud de la sociedad, a través de las consultas que realizamos, estos son algunos de los compromisos que más votación tuvieron. Pero sobre todo las autoridades se comprometieron a ejecutarlos”, agregó Cantero Pacheco.



La funcionaria agregó que tanto el secretariado técnico de Gobierno Abierto de Jalisco, así como el plan de acción que ejecutan, está sometido a evaluación por parte de la alianza internacional para el Gobierno Abierto, “porque Jalisco quedó prácticamente en un programa piloto a nivel sub nacional, donde pues somos uno de los quince gobiernos sub nacionales que van a ser evaluados. La evaluación consiste en que se cumplan los compromisos, pero sobretodo que efectivamente generen resultados y solucionen problemáticas para la sociedad”, destacó.



La mesa de trabajo del consejo está representado el gobierno estatal, los gobiernos municipales de Guadalajara y Tlajomulco, el Congreso del Estado, el Poder Judicial, la Coparmex y Cámara de Comercio, así como universidades, representando al sector académico y tecnológico, y como representantes de las organizaciones de la sociedad civil, Corporativa de Fundaciones, entre otras.