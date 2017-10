Una enfermedad que cambia la manera en que se ve la vida

Guadalajara

La vida de una personas pude sufrir modificaciones cuando un imprevisto llega, pero cuando ese imprevisto es el cáncer, entonces las cosas cambian de manera radical, el miedo se apodera de las personas y la angustia se convierte en el acompañante no deseado, por ello, la prevención es un elemento angular para superar esta enfermedad que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en mujeres en México.



María Isabel Murillo Amezcua, enfrentó el cáncer de mama cuando nunca pensó que tendría que hacerlo, tenía 44 años en ese momento, sus costumbres alimenticias eran adecuadas, su peso aceptable y además no tenía antecedente alguno de familiares con padecimientos relacionados con algún tipo de cáncer, sin embargo, tras someterse a una revisión médica recibió un diagnóstico que le hizo sentir un vacio en el estomago y conforme asimilaba la situación, la cabeza le daba vueltas con pensamientos de todo tipo.



"Recuerdo que en el momento en que me dieron el diagnóstico estaba escuchando, fui solita, pero cuando salí del consultorio exploté fue una noticia que no esperaba y se te viene el mundo encima", narró María Isabel, que se aferró a hacerle frente a ese padecimiento y salir adelante, lo que consideró que se convirtieron en elementos fundamentales para su recuperación, aunque el proceso para tomar fuerza para continuar fue doloroso, "le hablé a mi hermana, le di la noticia y luego fui y lloré con unas amigas, en casa le conté a mi marido, a mi papá, a mi mamá, pero lo fui asimilando y dije: bueno, es confiar en los médicos, en Dios".



Pero en medio de ese escenario que lucía adverso por todas partes, María Isabel encontró en el apoyo de su familia un aliciente, además, entendió que la decisión de un día acudir al médico y someterse a una revisión, había sido lo mejor que pudo haber hecho, pues el diagnostico temprano es lo que permite curar esta enfermedad que es sinónimo de terror para miles de mujeres.



La experiencia de Isabel como paciente oncológica fue complicada como lo es para todas las mujeres que enfrentan esta situación, el solo pensar que perdería el cabello por las terapias tan agresivas que se requieren para contrarrestar el cáncer, podría ser devastador, "tan solo perder el cabello, que es nuestra vanidad, pues ya sabes es parte de nuestra vanidad, sí es pesado, nos bajan los ánimos, genera depresión sobre todo, pero yo también digo que hay que seguir el tratamiento, eso es lo mejor", indicó.

Tras cinco años de haber salido de aquel consultorio en el que recibió una de las peores noticias de su vida, las metas, los pensamientos, la misma forma de ver las cosas, es distinta para María Isabel, "hasta mi sentido del humor cambió, antes me enojaba mucho ahora no tanto, ahora quiero tener más comunicación con mi familia, quiero ser mejor persona, quiero ser mejor mamá", indicó, pues hacerle frente a algo que consigo lleva la palabra "muerte" entre sus líneas, no es cualquier cosa, pero salir victorioso de tal situación, tampoco.

SRN