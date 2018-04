“Al paciente le rechazan todo, nada más para ver si así se cansa de ir”

Monterrey

La posibilidad de obtener un trasplante puede llegar a verse truncada para un paciente debido a la falta de cobertura por parte de las aseguradoras médicas, quienes hasta rechazan a los pacientes para ver si se cansa de seguir yendo, señala el doctor Alejandro Valdés Cepeda, director del Centro Trasplantes Multiorgánicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

En entrevista durante el programa Cambios, con el arquitecto Héctor Benavides, Valdés Cepeda dijo que las compañías de seguros ponen cada vez más trabas a los pacientes e incluso a los doctores para hacer válida una póliza de seguros que significaría un trasplante de órgano.

“Hay algunas compañías que no le pagan al doctor, como seis trasplantes en dos años no me los pagaron, es injusto y al paciente le rechazan todo nomás por rechazar, para ver si se cansan de estar yendo.

“Cada vez nos piden cartas y cartas y cartas, yo creo que todos lo vivimos, y papeles y papeles, es una realidad”, explicó el doctor.

Valdés Cepeda dijo que los trasplantes de órganos son algo que las compañías sí cubren en algunas pólizas, sin embargo, criticó que en muchas ocasiones no se incluye el procedimiento completo, algo que le parece ilógico.

“Te dicen: ‘te cubro el trasplante, pero no te cubro la cirugía de la donación’, entonces, ¿qué es un trasplante? Si yo no tengo un donador y un riñón pues no puedo hacer un trasplante, entonces ¿cómo dices que me cubres un trasplante si la procuración no me la vas a cubrir? O simplemente a veces en un helicóptero traen un órgano, tenemos que trasladar un órgano de otro estado y los costos a veces de ese avión son de 120 mil pesos y la compañía dice ‘eso no te lo cubro’” ¿por qué no te lo cubre si está dentro de los gastos?”, cuenta Valdés Cepeda.

Estas situaciones con las aseguradoras médicas, explica el doctor, han llevado a que pacientes pierdan la posibilidad de realizarse un trasplante.

“Yo tengo pacientes que han perdido la oportunidad de trasplantarse porque la compañía no lo autorizó y eso no se vale”, explicó.

Incluso, contó que existen pacientes que tienen pólizas de seguro perfectas que han visto sus trasplantes rechazados, razón por la que han denunciado y han ganado en todos los casos.

“Se debe de estar cubriendo, yo he tenido pacientes que teniendo su póliza perfecta no les quisieron cubrir, tienen que hacer una demanda y todos las han ganado. Todos las han ganado, nada más que te vas a meter en un proceso, todos las han pagado”, explica.

A su parecer, este problema es muy frecuente y es algo que las autoridades correspondientes deberían atender en beneficio de los pacientes.

“Tienen que intervenir en eso. Hay una instancia legal, que las audita o las checa para ese tipo de cosas, pero yo creo que la autoridad federal por parte de la Secretaría de Salud o la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) debería de intervenir en esa mala práctica, porque es un paciente que tiene toda su póliza pagada, tiene todo el derecho, no tienen porqué negárselo”, consideró.