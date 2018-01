Llamado urgente hace Pablo Lemus a destrabar homologación salarial

Guadalajara

El alcalde Pablo Lemus Navarro hizo un llamado urgente al gobierno del estado para destrabar la homologación salarial a policías de los nueve municipios del área metropolitana, detenida por el tema del pago de prestaciones.



“Hago nuevamente un llamado al gobierno del estado de Jalisco para de una vez por todas entrarle ya a la homologación salarial de los policías de la zona metropolitana de Guadalajara. En la reunión del martes pasado (entre municipios y estado) no pudimos llegar a ningún acuerdo. Hay que ser transparentes y eso fue lo que sucedió”, dijo Lemus Navarro en entrevista con medios de comunicación, tras la entrega de la rehabilitación de la vialidad Belisario Domínguez – Paseo de la Primavera.



El primer edil aseguró que en octubre pasado, el acuerdo para absorber la homologación de policías fue del 50 – 50 por ciento entre estado y municipios; lo que ahora no se reconoce es que ése 50 por ciento debe incluir las prestaciones y no solo el sueldo bruto.

Zapopan no está dentro de la polémica, pues son los otros ocho municipios de la ZMG los que deben homologarse al sueldo que paga éste: 17 mil pesos en números redondos a elementos operativos.



El primer edil zapopano expuso que las prestaciones representan aproximadamente un 20 por ciento adicional a los ingresos de los policías. Ejemplificó que si un policía de Zapotlanejo gana 10 mil pesos, deben incrementarle a 17 mil. Hay acuerdo en que este municipio absorba 3 mil 500 pesos y el estado los otros 3 mil 500 pesos por elemento, pero faltan cubrir las prestaciones que, Lemus propuso, también deben absorberse al 50 por ciento respectivamente.

“Gobierno del estado dijo no… Si el gobierno del estado no le entra ¿con qué dinero van a entrar los municipios como Zapotlanejo, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán, Tlaquepaque? Por favor seamos realistas. El gobierno del estado debe de ser consciente, subsidiario”, instó.



El decreto aprobado por el Congreso del estado puede modificarse adicionalmente Guadalajara y Zapopan serían solidarios, donando recursos del Fondo Metropolitano.

“Lo que propusimos fue si a ti municipio de Zapotlanejo te afecta el incremento del costo de esas prestaciones sociales, en diez millones de pesos anuales, a través del Fondo Metropolitano, Zapopan se reduce en diez millones de pesos y le pasa una obra pública a Zapotlanejo por diez millones”, con esto se demuestra el interés en ser subsidiarios, resaltó.



Mientras no se dé una respuesta estatal, llegará otra quincena sin esta homologación de sueldos, lamentó el presidente municipal de Zapopan.

SRN