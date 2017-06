Lemus pide detalles sobre uso de equipos de inteligencia en Jalisco

Guadalajara

Ante la polémica por el uso de un software para espionaje de defensores de derechos humanos y periodistas en México, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, pide al gobierno estatal detalles sobre el uso que da a los equipos de inteligencia en Jalisco.

“Vale la pena que el gobierno del estado nos explique a todos cuál fue la compra y los servicios que se han pagado acerca de este equipamiento para poder intervenir teléfonos, redes y demás. La realidad de las cosas es que todos debemos de gozar de privacidad en nuestro trabajo, en nuestras familias, y claro que nos inquieta que nos puedan estar espiando con fines políticos”, señaló.

Lemus Navarro opinó que la Fiscalía del Estado debe dar detalles sobre el tema, pero evitó pronunciarse sobre la posibilidad de retirarse del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, como ya lo analiza el municipio de Guadalajara, según lo declaró este mismo día su homólogo tapatío, Enrique Alfaro.

“La verdad es que desconocía la información, vengo de otros tres eventos, entonces necesitaría saber cuál es el alcance de los mismos para fijar un posicionamiento”, respondió el primer edil en entrevista con medios de comunicación ofrecida hoy tras la inauguración del puente peatonal en la colonia La Higuera.

Pablo Lemus dijo ignorar si es espiado, lo que dijo podría conocerse en los próximos tiempos de campaña. Y aseveró que en lo personal: “El que nada debe, nada teme; no tengo mayor problema y si me están espiando, no pasa más allá de que escuchen ustedes algunas palabras altisonantes”.

SRN