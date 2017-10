Lemus descarta cambios a ‘macroplaza’ en Estación Basílica

Guadalajara

En definitiva, el gobierno de Zapopan descarta que pueda haber modificaciones al proyecto para construir una gran explanada o macroplaza entre lo que será la Estación Basílica de la Línea 3 del Tren Ligero y los Arcos de ingreso al centro del municipio.



El alcalde Pablo Lemus Navarro fue enfático al reiterar que esta plazoleta peatonal es un proyecto federal, con recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y rechazó que no se haya escuchado a los vecinos, pero acotó “no se cederá a capricho de riquillos”.



“Hubo un proyecto original planteado por SCT y un proyecto que planteaban los vecinos donde únicamente se beneficiaba el interés particular de veinte personas, que son los que están reclamando, encabezados por José Javier Gómez Álvarez”, señaló.



El primer edil comentó que el gobierno municipal presentó un proyecto intermedio que propone dejar paso al transporte público por enfrente de la Estación Basílica para que no se derive a las colonias de alrededor, y sólo deja el tránsito de vehículos privados y tránsito local hacia Aurelio Ortega.



Lemus Navarro insistió en que esta propuesta intermedia fue realizada con apoyo de un experto en urbanismo y movilidad contratado ex profeso, a fin de que presentar un proyecto que beneficie a la ciudad y a los peatones “y no solo a veinte vecinos”, pues él gobierna para un millón y medio de zapopanos.



“Lo que estos veinte vecinos quieren, encabezados por José Javier Gómez Álvarez, es que perjudiquemos a los peatones, que perjudiquemos a los ciclistas, que perjudiquemos a los usuarios del transporte público, con tal de que ellos en sus propias casas no se perjudiquen y eso no lo podemos permitir”, sostuvo.



Como lo señaló previamente (MILENIO Jalisco, Octubre 17 de 2017) esta propuesta intermedia se entregó formalmente a la SCT, instancia que tiene la última palabra, también, sobre las exigencias que plantearon los vecinos a través de un desplegado.



En este desplegado, fechado el 16 de octubre pasado y firmado por representantes de vecinos de las colonias Ecología Seattle, Jacarandas, Conjunto Patria, Tepeyac, El Capullo, de los Maestros, San Miguel de la Cañada, El Mixtón y Hoja Verde rechazan la macroplaza en el entorno de la Estación Basílica de la Línea 3 del Tren Ligero, así como el desahogo de la circulación vehicular de Prolongación Américas hacia Aurelio Ortega a través de “un sifón vial” por la calle Santa Rita, que afecta a las colonias.



“SCT determinará en base a sus estudios técnicos cuál será la mejor opción para la ciudad”, decisión que, al menos oficialmente, aun no se ha tomado. Lemus consideró que la del gobierno de Zapopan es la mejor alternativa en beneficio de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.



“No vamos a cumplir caprichos elitistas. José Javier Gómez Álvarez es un elitista que lo único que quiere es beneficiarse él, en su propiedad, en su casa. Y no estoy aquí como presidente municipal para andar cumpliendo caprichos de riquillos. Yo estoy aquí para beneficiar a la gente, a la mayor parte de la población y por eso se va a hacer el proyecto que más beneficie a la ciudad”, subrayó.

MC