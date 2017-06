Osorio regresa a la Jalisco; pide ciudad segura para las mujeres

Guadalajara

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, inauguraron obras de mejoramiento en la colonia Jalisco, de Tonalá, una de las más pobres y conflictivas del oriente metropolitano.

Hace aproximadamente 13 meses, los funcionarios habían echado a andar el programa Ciudad Segura para la Mujer. El responsable de política interior destacó la trascendencia de que las mujeres puedan desarrollarse en un ambiente de equidad y respeto.

"Me lo decían en el camino, 'hoy puedo caminar por aquí sin miedo', me lo decían muchas mujeres; 'hoy puedo ver que mis hijas puedan irse en la escuela, en la noche, que es en la mañana, segura'; 'hoy puedo dejar a mi hijo que venga a este lugar', aquí a donde estamos a encontrar amigos y puedo acompañarlo (...) se trata de evitar la violencia, decirles basta ya, no podemos seguirlo permitiendo, ni en el hogar, ni en las calles, esas conductas machistas que agreden, que lastiman y que hacen que lo que empieza con una sonrisa de un piropo que agrede y que da miedo a la mujer, acabe en violencia y a veces en feminicidios", dijo en su breve alocución, al mediodía, en la unidad deportiva Ignacio Zaragoza.

Consideró que hace un año acudió a algo un poco más digno que un basurero, pero ahora hay sustancial mejoría en alumbrado público, banquetas, presencia policiaca, y un progresivo apropiamiento del espacio por parte de los vecinos.

El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, consideró que el problema de la inseguridad nace en las familias. "Si las familias organizadas salen a tomar el parque, la calle, el espacio público se van los delincuentes, huyen donde hay presencia de familias, de deporte, de cultura y se van (...) hay que ir también para ofrecerles oportunidades a esos jóvenes y no hay que dejarlos que estén solos y extraviados, hay que reorientarlos, ir por ellos y darles oportunidades de empleo a través de la cultura, del deporte, de la educación, de los espacios donde hagamos comunidad".

La visita pública fue relámpago, y empezó con una hora de retraso. El titular de la Segob se retiró a actividades privadas y la titular de la Sedatu regresó a la Ciudad de México, por lo que ya no presidió la firma de convenios de vivienda en Casa Jalisco.

