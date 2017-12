Fallan autoridades en garantizar órdenes de protección a mujeres

Guadalajara

Las miles de órdenes de protección que se emiten en favor de mujeres no garantizan, hasta ahora, la seguridad de las víctimas de violencia debido a una serie de fallas que comienzan desde que son emitidas y continúan en los municipios que deben dar seguimiento a su aplicación.

“El mecanismo de la orden de protección actualmente en Jalisco no se cumple. Y no se cumple por diferentes autoridades”, afirmó Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados.

Comentó que las órdenes de protección no deben tener una temporalidad: ni de 72 horas ni de un mes o tres… sino dictarse por tiempo indefinido, pues ya se legisló a nivel federal en ese sentido. Sin embargo en la práctica no hay certezas de que se esté cumpliendo.

“En el caso de las órdenes de protección del Centro de Justicia para las Mujeres aquí en Jalisco, deben ser emitidas ya hasta que la víctima deja de estar en riesgo. No deben quedar de manera subjetiva a 72 horas”, apuntó la diputada, quien hizo hoy un balance de las iniciativas que ha impulsado en la comisión legislativa que preside.

En conferencia de prensa, la diputada ejemplificó que “sí hay errores de procedimiento”, donde el agente del Ministerio Público pide a la víctima que sea ella quien entregue a su agresor la orden de protección. “La autoridad que emite la orden es la que debe de notificar al agresor que tiene prohibido acercarse a la víctima, tanto a su domicilio como a su lugar de trabajo o escuela”. Esto por cierto, sin importar el municipio donde estos espacios se localicen.

Los problemas continúan con la falta de seguimiento de las policías municipales, sostuvo la legisladora federal del PRI. Comentó que las comisarías de seguridad pública deben contar con la base de datos de todas las órdenes de protección emitidas en sus municipios, información oficial que les remite el Centro de Justicia, y deben tener esa base georreferenciada, es decir, detectados los polígonos o zonas de mayor incidencia de violencia contra las mujeres y los feminicidios.

“Y las policías municipales deben de tener el monitoreo de las órdenes de protección y eso es lo que no está pasando. Eso es lo que no ocurre”, denunció, tras añadir que en los ocho municipios de Jalisco con declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres no se está al pendiente de la víctima “de visitarla al menos una vez al mes, la dejan prácticamente sola hasta que ellas tienen que hablar a la policía y además llegan tres horas después”.

Plascencia Pacheco reconoció el trabajo de las instancias de mujeres en los municipios de la zona metropolitana, que dijo han tenido grandes avances “aún con la presión y aún con la resistencia interna que tienen”.

Finalmente, destacó que a los municipios quedan a deber campañas de prevención, de difusión de senderos seguros y hasta en materia de servicios como el alumbrado público.

La legisladora recordó que en México son asesinadas siete mujeres cada día y que la mitad de estos homicidios son perpetrados por quien es o fue su pareja sentimental.

GPE