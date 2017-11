Tenemos un híbrido, no es Opus, ni es Libertad, critican

Monterrey

Debido a que la frecuencia 102.1 FM se utiliza tanto para la programación de Opus como para Radio Libertad, locutores consideraron que se trata de un Frankenstein, pues combina partes muy distintas entre sí, creando un híbrido radiofónico.

Este martes se llevó a cabo el Simposio Radiofónico: Caso Opus 102.1 FM, en la Universidad Regiomontana (U-ERRE), en donde estuvieron participando Méntor Tijerina Martínez, fundador de Radio Nuevo León; Manuel Yarto Wong, profesor e investigador en la U-ERRE; Patricia Alvarado, locutora y Jorge Lerdo de Tejada, voz principal de Opus.

Durante el panel Lerdo de Tejada manifestó su inconformidad con el hecho de que Opus y Radio Libertad se transmitan en la misma frecuencia debido al contraste de sus contenidos.

“Ahora el problema que tenemos es que es un híbrido, no es ni Opus ni Radio Libertad ¿cómo puede existir una estación con dos cabezas? Lo mejor de Opus es Libertad- dice el locutor - ¿y qué es? ¿Opus? ¿Es Libertad? Es un Frankenstein. Y queremos que sea Opus no un Frankenstein, no puede coexistir Libertad con Opus”, mencionó.

Lo recomendable, dijo, será que si en enero del próximo año el Gobierno del Estado adquiere una nueva concesión para otra frecuencia en FM una se destine a Opus y otra a Radio Libertad.

“Parece ser que llega otra estación que se está negociando en el Gobierno, otra concesión de radio en Nuevo León, se va a liberar una concesión nueva de frecuencia modulada y parece que en esa estación podría ir Opus otra vez o Libertad, lo ideal sería que Libertad se pasara a esa estación que se dejara a la 102 en su lugar”, puntualizó.