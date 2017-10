Revisarán programación parcial de Opus; van por más

Monterrey

Aunque calificaron como un triunfo parcial el regreso de parte de la programación de Opus al 102.1 de FM, ciudadanos acordaron volverse a reunir para revisar el nuevo contenido, y esperarán que en enero se otorgue una nueva concesión para que Opus vuelva como estaba antes de su salida a AM.



Luego del anuncio del regreso de parte de la programación de Opus, tras las negociaciones de ciudadanos inconformes con el Gobierno de Nuevo León, los manifestantes acordaron esperar a que las autoridades cumplan su palabra este lunes.

Jorge Lerdo de Tejada, voz oficial de Opus, quien se reunió en la Explanada de los Héroes con cerca de 20 manifestantes, dijo que mantendrán sus reuniones por lo menos el próximo domingo.



"Acordamos vernos el próximo domingo para revisar que se haya cumplido el acuerdo que se negoció, que es que regrese parte de la programación de Opus 102.1 a Radio Libertad, se va a llamar algo así como Opus en Libertad", dijo.



Lerdo de Tejada reconoció que hubo diferentes puntos de vista en torno al regreso parcial de Opus, pero todos finalmente acordaron revisar que se cumpla lo prometido, para luego buscar más.



"Lo que quisiéramos es que la nueva concesión que supuestamente va a haber en enero, se va a concesionar una nueva estación que Nuevo León está negociando para adquirirla, una estación pública, en esa estación se deposite el concepto Opus, se saque de AM y se ponga ahí, probablemente sea una nueva FM, o que regrese en enero, Opus tal cual", explicó.



Dijo además que seguirán luchando no solamente por Opus, sino por una mejor oferta cultural en el estado, pues se han rezagado en comparación con otras entidades del país.



"Queremos más ofertas culturales, porque eso beneficia el nivel de educación del estado de Nuevo León y el liderazgo, hay otros estados que están tomando liderazgos muy importantes, como Jalisco (...) aquí cada vez le damos menos presupuesto a eso, no hemos terminado ni el Metro", explicó.



Apenas el jueves se anunció que la estación 102.1, ahora llamada Radio Libertad, contendrá parte de la programación de Opus.