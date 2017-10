Operativo sanitario en panteones contará con apoyo aéreo

Guadalajara

Para evitar riesgos sanitarios y salvaguardar la integridad de la población en la tumultuaria visita que se espera en los panteones de la entidad, con motivo de la celebración del Día de Muertos, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) puso en marcha un operativo que incluirá servicios de urgencias médicas con apoyo aéreo.



En dicho operativo, cuyos pormenores se dieron a conocer este martes en conferencia de prensa, participan el Departamento de Vectores y Zoonosis de la SSJ, el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ).



El coordinador operativo del CEPAJ, José Parra Sandoval, informó que durante la festividad el SAMU contará con dos unidades de terapia intensiva y seis unidades de urgencias básicas con paramédicos y médicos, así como un centro de mando de operaciones que estará atento a las eventuales emergencias médicas en todos los municipios los días 1 y 2 de noviembre.



"Y tenemos el apoyo del gobierno del estado, con los tres helicópteros que estarán disponibles para poder hacer traslados en aeronave en caso de que se requiera una atención a distancia para la premura de la atención y poder estabilizar a los pacientes", resaltó.



El funcionario respondió que sólo el SAMU desplegará a 35 personas en apoyo al personal paramédico de cada municipio; si bien hizo énfasis en que sí es posible prevenir accidentes, cuyo riesgo se presenta desde la vía pública, en los trayectos, y al interior de los panteones, por lo que dio varias recomendaciones.



“Recordemos que va a ser una asistencia multitudinaria, entonces prepararse muy bien. Evitar viajar una o dos personas en un vehículo si la visita es familiar, lo ideal es que vayan los menos carros posibles”, dijo. Agregó que quienes transiten en vehículo por las calles aledañas a los cementerios deben de dar preferencia a los peatones; y los niños y personas mayores de 65 años deben de acudir acompañados.



Dentro del recinto una petición reiterada es la de no pisar y subirse a las tumbas. “Pueden estar deterioradas y sufrir un accidente, ya ha sucedido en años anteriores, entonces caminar siempre por los pasillos”, recomendó Parra Sandoval.



El operativo de la SSJ arrancó hace dos semanas con la limpieza en los 352 cementerios en la entidad y la capacitación al personal que labora en ellos, detalló a su vez el jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis, Aarón Medina Sánchez, quien resaltó las acciones de control larvario y de presencia de moscos realizadas para evitar el contagio de enfermedades.



“Se ha venido trabajando en lo que respecta al control larvario, se capacita además al personal de los panteones, asiste personal brigadista a inspeccionar los floreros que son los criaderos o reservorios ideales de los mosquitos. Sabemos que con las grandes concentraciones, existe un riesgo si estos mosquitos son transmisores de algunos de los virus como el dengue, zika y chikungunya”, comentó.



Medina Sánchez indicó que cincuenta brigadistas de la dependencia estarán a cargo de vigilar se cumplan las disposiciones.



El funcionario exhortó a la población que acuda a esta tradicional visita a usar repelente y a vestir ropa cómoda que los cubra. Asimismo, recomendó el buen manejo de los recipientes que puedan acumular agua, incluso colocar flores artificiales en vez de flores naturales, y no dejar objetos que puedan servir de recipientes, acumular líquido y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti.



Otras recomendaciones son el uso de protector solar y portar sombrero para evitar quemaduras de sol; mantenerse hidratado, y no subirse a las tumbas, para evitar caídas.





CLAVES

Al visitar los panteones



*Usar protector solar y portar sombrero para evitar quemaduras de sol



*Mantenerse hidratado



*No subirse a las tumbas por el riesgo de un accidente.



*No quemar basura, ni pasto.



*Utilizar repelente para insectos, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde.



*Al encender velas, evite colocarlas cerca de papel, ropa o cualquier material flamable.

MC