Torreón seguirá programa de ONU Mujeres

Torreón, Coahuila

Asegura la directora del Instituto de la Mujer, Claudia Murillo, que se dará seguimiento al programa establecido con ONU Mujeres implementado en Torreón, sin embargo dijo no estar en posibilidades de brindar datos precisos al respecto.

Esto debido a que este proyecto no sólo depende del instituto sino que están involucradas otras dependencias municipales. Indicó que actualmente están enfocados en trabajar en las observaciones que hizo ONU Mujeres y el estudio al que se le dará seguimiento.

La titular del Instituto de la Mujer, señaló que una vez que cuente con el cronograma podrá brindar la información correspondiente a la opinión pública.



Explicó que existen otras instancias municipales con las que es necesario coordinarse para dar seguimiento al estudio realizado para determinar el nivel de violencia y acoso sexual en espacios públicos y transporte.

Durante la pasada administración, Torreón estableció un convenio con ONU Mujeres, quien en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila realizó un estudio como parte del proyecto de “Ciudad Segura”.

Como resultado las mujeres manifestaron sentirse inseguras al momento de utilizar el transporte público y al acudir a espacios públicos, debido a que son lugares en donde presentan agresiones de tipo sexual, piropos obscenos, tocamientos y palabras ofensivas o despectivas.

Dentro de los índices, se estableció que Torreón presenta una fuerte normalización de la violencia contra mujeres, pues el estudio realizado arroja que el 82% de las encuestadas manifestaron haber sido objeto de al menos un acto de violencia sexual.

Se observó que el 86.5% de las mujeres en Torreón, tienen temor de ser agredidas sexualmente en la calle, mientras que el 22% no salen solas de noche, el 22% no andan solas por las calles y el 6% señalan que la gente no hace nada frente a actos de acoso.

rcm