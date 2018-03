Usuarios rechazan vagón rosa en Metro, asegura ONG

Monterrey

Por considerar que no se trata de una solución de fondo al problema del acoso en el transporte público, un 77.25 por ciento de los usuarios encuestados por la asociación civil Únete Pueblo rechazaron la implementación de un vagón rosa en el Metro.

Rocío Montalvo, vocera del colectivo, explicó que en redes sociales y diversos grupos de vecinos preguntaron a los ciudadanos su postura sobre la medida anunciada por Metrorrey en días pasados, encontrando que mil 545 estuvieron en contra y 455 a favor.

"Los usuarios exigen se instalen más vagones para solucionar el colapso de servicio de Metro en horas pico. Un vagón rosa lejos de beneficiar perjudicaría a miles de usuarios si a esto anexamos que no se está solucionando el problema de raíz, capacitando a los elementos de seguridad.

"Es necesario instalar módulos de atención a víctimas en estaciones de Metro y una campaña informativa sobre el acoso sexual en transporte público, que ya está tipificado como delito grave pero con nula capacitación a elementos de Seguridad Pública", dijo.

Por otra parte, el 22.75 restante se declaró a favor de la medida al considerar que el problema es grave y requiere una solución inmediata.

Incluso compartieron testimonios en donde las denuncias no surtieron ningún efecto pues los elementos de policía no supieron cómo actuar o decidieron no proceder con la queja al no comprobarse algún daño físico.

Únete Pueblo hizo un llamado al Gobierno del Estado y a los alcaldes a capacitar a los policías sobre temas de acoso sexual, pues se trata de una situación que afecta diariamente a los ciudadanos, mujeres y hombres.

Igualmente cuestionó la instalación de 16 vagones extras para la línea 1 y 2 del Metro que fue anunciada en 2016 con el ex director de Metrorrey, Jorge Arrambide, que supuestamente tardarían 15 meses en su fabricación, pero hasta la fecha no se han instalado y se desconoce su estatus.