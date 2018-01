Once personas iniciaron 2018 en el CURVA

Guadalajara

Once personas comenzaron el año nuevo dentro del Centro Urbano De Retención Vial Por Alcoholimetría (CURVA) del programa Salvando Vidas a partir del operativo que se realizó del 31 de diciembre a las 10 de la noche y hasta seis horas de este primero de enero.



De las once personas retenidas, nueve son hombres y dos mujeres. Todos estos pasarán de doce a 24 horas retenidos en el CURVA, esto dependiendo de la cantidad de alcohol registrara en cada una de las personas. Los once vehículos fueron retenidos y se aplicaron cinco infracciones.



La Secretaría de Movilidad informó que durante la transición del año viejo y el actual se instalaron cuatro puntos en el Área Metropolitana de Guadalajara. Durante el transcurso de la noche y la madrugada fueron aplicadas un total de mil 930 pruebas realizadas.



Claves:



Conductores retenidos: 11

Femeninas: 02

Masculinos: 09

Vehículos detenidos: 11

Cédulas de infracción: 05

MC