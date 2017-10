Alertan sobre plagio del Oktoberfest

Torreón, Coahuila

Carlos Fink, representante de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), denunció que ha surgido un evento similar al que los restaurantes de El Fresno Zona Culinaria, realizan Torreón.

Expuso, que esta actividad emanada de una empresa foránea, que convenció a un grupo integrado, sobre todo por bares y algunos restaurantes, ubicados en la zona del centro de la ciudad.





“La metodología que están utilizando es la misma, desde el uso del tranvía, el color de la publicidad, dos días, el costo, todo es muy similar".



Aunque reconoció que el nombre de OktoberFest es utilizado a nivel mundial para el desarrollo de eventos de esta naturaleza en el mundo, la inconformidad que muestran en esta ocasión, es por el plagio de la metodología que aplicarán durante la jornada que se llevará a cabo en El Fresno Zona Culinaria el 13 y 14 de octubre.





“La metodología que están utilizando es la misma, desde el uso del tranvía, el color de la publicidad, dos días, el costo, todo es muy similar y es lo que nos inconforma. Le pedimos a la ciudadanía que sepa esto y aunque estamos con una postura de unión, no estamos conformes en que se lleve a cabo de esta manera, por eso nuestra queja”, señaló.





Agregó que “la postura de Canirac, es que como no estamos a favor de la competencia desleal y el robo, los afiliados a la Cámara, invitamos a la población a que no participe en ese evento que no integra a los afiliados al organismo empresarial”.





Lamentó que la mayoría de los negocios que participarán en el evento, sólo 20% sean restaurantes y el resto son bares no afiliados a Canirac.





Indicó que la Cámara quiere que todas las zonas de restaurantes se activen, tal y como es el Oktoberfest, la unión de las empresas que están ubicados en dicha zona, siendo una fiesta para ellos.





Carlos Finck, recordó que el organismo restaurantero, en conjunto con la asociación 'Fresno Zona Culinaria', llevarán a cabo los días 13 y 14 de octubre, la tercera edición del Oktoberfest 2017, donde participarán 13 restaurantes.





Adquiriendo un pasaporte con valor de 250 pesos, se tendrá derecho a visitarlos, degustar una cerveza y bocadillos, en un recorrido realizado a bordo de los tranvías turísticos por la El Fresno Zona Culinaria.









