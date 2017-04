Organizaciones esperan hechos de la Semov

Guadalajara

Las palabras del Secretario de Movilidad (Semov), Servando Sepúlveda relacionadas a la implementación de radares en carreteras y la creación de un fideicomiso deben convertirse en hechos, fue el llamado que hicieron organizaciones civiles al funcionario.

El día lunes, las organizaciones civiles Víctimas de Violencia Vial, Click por amor abróchalos y Jóvenes Salvaguarda solicitaron que el programa de foto multas fuera restablecido. Servando Sepúlveda afirmó que el regreso sería además con la colocación de radares de velocidad en puntos carreteros.

Ante la respuesta otorgada por el funcionario, Yessica Hernández, presidenta de Jóvenes Salvaguarda dijo que la idea de que policías viales operen radares de velocidad en las carreteras del estado para reducir los índices de accidentalidad en Jalisco.

“El que esté una persona ya nos permite el hecho de que ya no estén diciendo que es inconstitucional porque no lo puede hacer un aparato. Si ya lo está haciendo alguien nos ayuda a combatir este tema en lo que buscamos que se puedan modificar ley”, dijo la integrante de la organización civil.

Agradeció la voluntad política del secretario de Movilidad respecto al programa de foto infracciones. Las organizaciones civiles estarán pendientes de que el programa se retome con cumplimiento a peticiones: mejoramiento en la infraestructura vial, semáforos viales inteligentes y trabajos de balizamiento y señalización.

Servando Sepúlveda afirmó que la Semov buscaría proponer reformas a la ley de Movilidad para incrementar sanciones por la realizar acciones que se consideran distractores, como ya se había dicho, el llamar o enviar mensaje en celular, maquillarse o llevar a menores de edad en la parte delantera.

Al respecto, la representante de los colectivos dijo que “más bien lo que nos interesaría mucho sería que se aplique, que no se letra muerta, que se aplique la ley. También el tema de la silla porta infante no se está aplicando y ya están las sanciones”.



Respecto a la creación de un fideicomiso, insistieron en que este debe dirigirse a educación vial para evitar el uso del celular y capacitación de los motociclistas. Además proponen la creación de un área de atención médica a las personas de víctimas de accidentes viales en el Hospital Civil, esto debido a que no existe coordinación entre servicios médicos de urgencias para dar atención.

