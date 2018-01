Ley anticorrupción suficiente, ahora hay que aplicarla: JRV

Toluca

La ex presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Infoem), Josefina Román Vergara, consideró que el andamiaje jurídico para combatir la corrupción es "bastante bueno", el siguiente paso será aplicarlo al 100 por ciento y llegar hasta las últimas consecuencias.

Durante el segundo y último día de entrevistas a los cuatro semi finalistas para ocupar el cargo de Secretario Técnico del Sistema, consideró indispensable vigilar el cumplimiento estricto de las tres instancias y poner mucha atención en las contralorías internas de los municipios, donde 90 por ciento no cumplen el nivel.

Aunque el tema, indicó, no se queda ahí, los contralores internos necesitan ser fortalecidos porque muchos de ellos no tienen posibilidades técnicas, humanas e incluso legales de poder actuar porque no tienen personal ni área substanciadora que les permita llevar un procedimiento hasta la última fase.

Ante los integrantes del Comité de Participación Ciudadana consideró que independientemente de la resolución del juez federal que revisa el amparo en contra del Sistema Estatal y Municipal, el trabajo debe seguir porque nunca se impugnó el tema de fiscalización donde tienen que atender diversas obligaciones.

Además aclaró que no acudió a este proceso de selección interna con ventajas o apoyo de alguien, pues tiene 34 años en el servicio, vinculada a tareas de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que pueden aportar mucho al combate a la corrupción.

Este jueves, el Comité determinará la terna que entregarán al órgano de gobierno que se encargará de votar y elegir al titular de la Secretaría este viernes.

Quienes votan son los titulares de la Fiscalía de Justicia, del Tribunal de Justicia, la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización, el Instituto de Transparencia y el Comité Ciudadano.

LC