Ejecutivo usó a la Unops para legitimar proyecto

Guadalajara

Quedó a deber el uso que dio el gobierno del estado al costoso trabajo que contrató a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), pues en la decisión de apoyar la presa El Zapotillo con 105 metros de altura, y las comparecencias posteriores de los secretarios ante el Congreso del estado, evidencian pobreza de conceptos y la apuesta por un modelo tradicional y "economicista" de corto plazo, señalan expertos de cuatro universidades en "Alternativas para la gestión integral y sustentable del agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo", un informe elaborado para el poder legislativo.



"El gobierno estatal, ante la incertidumbre percibida en la sociedad y la falta de credibilidad o conocimiento parcial del proyecto presentado por la Conagua, solicitó los servicios de la ONU a través de la Unops [...] el informe de la Unops acredita con claridad que hay menos agua disponible de la originalmente contabilizada en la cuenca en el caudal del río Verde, y una mayor demanda de la originalmente documentada para la misma cuenca. A pesar de ello, se sostiene por parte de los funcionarios que la única opción para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a la ciudad de León es la de una presa con una cortina a 105 metros y un trasvase de cuencas que derive agua a León, Guanajuato".



Quedó evidenciada "la toma de decisiones desde un modelo técnico-administrativo, burocrático y excluyente de gestión del agua que no considera los elementales principios de realidad y de subsidiariedad en la toma de decisiones que son esenciales para el derecho y la política ambientales y que se encuentran integrados en el marco normativo del agua en México. Frases vertidas durante la comparecencia [de funcionarios estatales ante el Congreso] como la de que 'el agua no se aprovecha' cuando no se utiliza para consumo humano y que si culmina en el mar 'se desperdicia', reflejan el paradigma de modelos de gestión tradicionales basados en el comando y control y de la oferta, sin considerar factores socio-ambientales de manera integral".



A esto hay que agregar "la falta de información y la falta de estudios, como el de un Ordenamiento Ecológico Territorial, son un problema en la toma de decisiones con perspectiva sustentable y ambiental. También es un problema no contar con una estrategia definida para atender a las poblaciones y respetar plenamente sus derechos humanos, sociales y colectivos".



El escenario de Unops aceptado por el gobierno de Jalisco, "no tomó en cuenta lo relativo al cambio climático. En la comparecencia se recordó que la variable de cambio climático sólo se tomó en cuenta en uno de los escenarios [escenario cuatro] planteados por la Unops: 'solo se tomó en cuenta en el escenario más radical', mencionó la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz. Puede entonces lanzarse la pregunta: ¿por qué el poder Ejecutivo estatal toma una decisión pública tan relevante basándose en un escenario que omite la variable de cambio climático en el diseño y operación del proyecto El Zapotillo? Se debe tomar en cuenta que existen estudios consistentes donde se evidencia que el cambio climático tendrá impactos severos, específicamente en la región alteña, alterando indiscutiblemente el ciclo hidrológico en la cuenca".



El cambio climático "debe ser una variable fundamental a tomar en cuenta, en este caso y por la vulnerabilidad de la zona, debe incorporarse plenamente a una perspectiva integral para la construcción de un modelo de gestión integral del agua en la cuenca. Evidentemente el factor cambio climático no está incorporado en el escenario que retoma y asume el gobernador de Jalisco en relación al trabajo realizado por la Unops. No deben admitirse proyectos o escenarios en donde no se tome en cuenta en forma clara y explícita la variable cambio climático", advierten los expertos de ITESO, UdeG, Utej y UP.

SRN