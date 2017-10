Canales dice a Odebrecht que la involucró por una sospecha

Monterrey

Luego de que la empresa de origen brasileña en México le exigió una aclaración al respecto, el fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales Santos, aseveró que una de las líneas de investigación en la construcción de la Torre Administrativa es el probable nexo de la compañía Odebrecht con la ganadora de la licitación Andrade Gutiérrez, SA de CV.

El funcionario estatal dirigió esta respuesta en un documento fechado el pasado 29 de septiembre a María Susana Ibarrola C., gerente de Comunicación de Odebrecht México, con copia a MILENIO Monterrey, fechado este 2 de octubre.

Canales Santos confirma que existe una investigación en curso relacionada con la construcción de la Torre Administrativa, licitada por la administración estatal que encabezó José Natividad González Parás y entregada por su sucesor, Rodrigo Medina.

“Tomo en consideración la manifestación en que señala que la empresa Odebrecht México, así como sus subsidiarias o controladoras no tienen o no han tenido relación o participación, sea directa o indirecta en el referido proyecto, debo señalarle que aun y cuando confiamos siempre en la buena fe de nuestros interlocutores, como en el presente caso, es potestad exclusiva de quien detenta la acción penal pública determinar la probable intervención o no de personas físicas o morales en hechos que tienen la apariencia de delito”, establece el fiscal en el escrito.

El funcionario estatal indica que siendo en el caso concreto que la Fiscalía tiene en la actualidad diversas líneas de investigación abiertas que de manera transparente y objetiva tienden al esclarecimiento de hechos denunciados ante esta Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.

“Y que oportunamente serán dadas a conocer, sin omitir señalarle que una de las líneas de investigación sí incluye las probables conexiones habidas entre la empresa Andrade-Gutiérrez, SA de CV, ganadora de la licitación relacionada con nuestros caso, y Odebrecht, de la cual usted actúa como interlocutora”, finalizó.