Desabasto de gasolina no afectó ocupación hotelera

Ciudad Valles

La temporada vacacional generó la llegada de miles de paseantes a la Huasteca Potosina y aún no concluye, luego de que muchos aún tienen días de asueto. La delegación regional de la Secretaría de Turismo informó que ha habido buena ocupación en los hoteles, y que se sigue teniendo la presencia de visitantes de estados donde antes era raro llegaran.

"Hasta ahora no tenemos números exactos pero los hoteles de Xilitla, Ciudad Valles, El Naranjo y Tamasopo estuvieron arriba de 70 por ciento de ocupación y en algunos hubo lleno total; y sigue habiendo mucha gente porque aún continúa el periodo vacacional", dijo

Eduardo Saab García, de la delegación regional de Turismo.

Los parajes se encuentran en excelentes condiciones y solo el jueves y viernes pasado la temperatura bajó a alrededor de 15 grados centígrados, pero desde el sábado hasta este lunes el sol ha salido y el termómetro ha rebasado los 25 grados, que es una temperatura excelente para quienes vienen de ciudades donde el frío o temperaturas frescas imperan la mayor parte del año.

"No se ha dejado de hacer actividad en los ríos, todo está con normalidad y afortunadamente hasta este lunes tenemos saldo blanco, sin incidentes", expresó.

La situación de desabasto de gasolina no afectó esta región, y solo el sábado se vieron grandes filas en las estaciones de servicio pero de ahí en fuera no le reportaron ninguna situación anómala que haya afectado a los paseantes.

También dijo que este destino de San Luis Potosí es realmente económico comparado con otros grandes complejos del país como las playas, pues el acceso a los parajes oscila en los 30 pesos y hasta ahorita no se han dado incrementos de costo.

Los estados del centro del país pero sobre todo de la Ciudad de México es de donde provienen principalmente, aunque este año llegó gente de entidades donde antes era raro, como Sonora, Chihuahua, Baja California, Chiapas, Michoacán, Yucatán, entre otras.

"Sin duda el 2016 fue excelente para este sector, lo cerramos con broche de oro y auguramos que este 2017 será mucho mejor", presumió.

ELGH