Aumenta ocupación hotelera en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo

Durante abril, la ocupación hotelera creció en Nuevo Laredo, a pesar de los llamados de Estados Unidos a sus ciudadanos de no visitar ciudades de Tamaulipas, dijo Sergio García, consejero de Turismo y Hoteles en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el municipio, aunque admitió que en marzo si hubo caída en las reservaciones, derivado de la inseguridad.

Aseguró que pese al llamado de no visitar Nuevo Laredo, la ocupación incrementó 1.5 por ciento en abril del presente año.

"No, no nos ha afectado en lo que vamos del año ha repuntado. En abril ha repuntado 1.5 por ciento en la ocupación, estamos a la par con la ocupación del mismo periodo del año pasado, tuvimos una baja pero fue en el mes de marzo cuando por la cuestión de inseguridad se nos cancelaron varias reservaciones, sin embargo no fue muy significativo y ahorita ya volvimos a retomar la confianza".

Dijo que se está tratando de mantener precios de tarifas y buscar que se incremente la ocupación hotelera en la localidad mediante promoción y ofrecer descuentos importantes para que la gente sé que en hoteles de la ciudad fronteriza.

Cabe señalar que en Nuevo Laredo existen cuatro hoteles de cuatro estrellas y cinco de tres estrellas y el principal cliente es de negocios procedente del interior de la república mexicana.

La ocupación hotelera se incrementa con eventos de congresos o concurso deportivos de talla estatal o nacional, por lo que trabajan con la iniciativa privada e instituciones educativas y gobierno para coadyuvar con tarifas especiales.

