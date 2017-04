Indígenas de Ocoyoacac acudirán a CNDH por obras del Tren Interurbano

Toluca

Integrantes de los bienes comunales de San Juan Coapanoaya del municipio de Ocoyoacac informaron que recurrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a instancias internacionales por no haber recibido respuesta por parte de las empresas constructoras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el gobierno federal, a quienes acusan de querer pagar menos por metro cuadrado y no los 8 mil en que está valuada esa tierra, en tanto que son 2.5 hectáreas ocupadas, además buscan crear conflictos entre habitantes para después expropiar sus predios.

Pascual de la Rosa Gumersindo, presidente del comisariado ejidal pidió la intervención del presidente Enrique Peña Nieto en este conflicto pues anunció que no permitirán concluir la obra del tren si no logran el convenio de pago, "y a él le dicen que los motivos son de carácter técnico no social, pero la realidad es que a las empresas liberadoras les conviene que la obra sea lenta para encarecer el proyecto".

"En ocho meses el comisariado ha mantenido las negociaciones con los empresarios, el gobierno federal, y la SCT quienes se comprometieron con el comisariado ejidal a pagar sin problemas; sin embargo, las constructoras comenzaron a negociar individualmente con algunos habitantes de modo que generen división del pueblo, y así sólo le pagan a unos cuantos, el resto se inconforman y en las manifestaciones son detenidos".

Afirmó que el miércoles personal de la SCT, al arquitecto Raúl Ruiz, y al personal de la Ferroviaria, Gerardo Paredes manteniendo negociaciones con la comunidad sin permitir la intervención del presidente ejidal.

KVS