Pendiente participación de aspirantes a la CEDHJ en Observatorio ciudadano

Si bien ayer concluyó el periodo para que los aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) se registraran ante el Congreso del Estado en el proceso de elección, los 29 candidatos tienen hasta la noche de hoy miércoles para enviar sus expedientes al Observatorio CEDHJ, organismo social que realizará una evaluación a los perfiles.



Dicho ejercicio no tiene que ver con el proceso oficial que se sigue el Poder Legislativo, pero sí busca aportar información que le permita a los diputados tomar una decisión. Hasta este miércoles, sin especificarse cuántos, se dijo que han sido varios los aspirantes que ya participan en el ejercicio ciudadano. Quienes no envíen sus documentos no serán tomados en cuenta en dicho procedimiento.



Juan Pablo Romo, integrante del grupo político Wikipolítica, explicó que en principio se vigilará el cumplimiento de requisitos de los aspirantes y quienes no cumplan serán desechados de dicha evaluación. Posteriormente se desarrollarán tres instrumentos de evaluación.

"Es una valoración curricular, el cual destacaremos sus fortalezas para convertirse en un verdadero o verdadera defensor de derechos humanos. El segundo generará un observatorio a su plan de trabajo, el cual, entre otras cuestiones nos ayudará a destacar si tiene ejes rectores en su gestión, si busca la profesionalización , si busca la generación de transparencia y protección de los derechos de información de las víctimas, si busca generar redes locales, regionales, globales de protección, si buscar interactuar con la sociedad civil, si destinará una sección de los recursos presupuestales, materiales, humanos de una manera adecuada ", dijo Juan Pablo Romo.



Finalmente, el tercer instrumento tiene que ver con "una valoración de la entrevista que el candidato o candidata tendrá frente a los legisladores. Finalmente, haremos la presentación de los candidatos". De dichos instrumentos serán desarrollados dos gráficos que permitirá conocer a los perfiles que se acercan más a las necesidades que requiere la sociedad.

