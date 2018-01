Observatorio pide no atender a consignas partidistas

Guadalajara

Lo que la ciudadanía espera de los titulares de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Anticorrupción es que el trabajo de dichos perfiles responda a la ciudadanía y no a las consignas partidista o personal.



Cecilia Díaz, integrante del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción afirmó que “todos los que implican una posición dentro del sistema y sobre todo los que fueron ya nombrados por sus meritos propios y por el apoyo de la ciudadanía, nuestro mensaje con ellos es decir: llegaron por sus meritos, aquí no están ustedes porque los trajo influencias del PRI, del PAN, del MC, del color que sea, no los puso alguna persona en particular, se deben a sus propios meritos y al apoyo ciudadano”.



La integrante del observatorio afirmó que con la elección de Jorge Alejandro Ortíz como auditor superior, de Avelino Bravo Cacho y José Ramón Gutiérrez como magistrados de la Sala Superior y Gerardo de la Cruz como Fiscal Anticorrupción, se terminó con la práctica de reparto de cuotas partidistas.



“Para nosotros es un gran logro haber roto con el reparto de cuotas porque si se rompió el reparto de cuotas entre partidos que aparentemente así venía. Entonces de alguna manera estamos esperanzados de que hay mucho trabajo por delante”.



El observatorio estuvo de manera activa en los procesos de selección de los diferentes cargos del Sistema. Ahora con la integración del Comité de Coordinación, advierten que estarán vigilantes en los siguientes procesos.



Integrantes del Observatorio Permanente buscaron el auditor, el magistrado presidente de la Sala Superior y con el fiscal electo al termino de la instalación del Comité Coordinador del SEA. Eso fue con el objetivo de buscar celebrar una reunión con dichos perfiles y así manifestarles que habrá apoyo ciudadano siempre y cuando el trabajo de estos refleje transparencia y rendición de cuentas.

SRN