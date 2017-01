Observatorio pide rescate integral de región Lagunas

Guadalajara

El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, emitió el pasado mes de diciembre, 23 recomendaciones nuevas al gobierno estatal y ayuntamientos, en busca de que se atienda la grave crisis de calidad del agua, acceso al recurso y salud pública, que padecen actualmente miles de habitantes de tres municipios de la llamada región Lagunas: Zacoalco de Torres, Acatlán de Juárez y Cocula.



Entre las novedades de este nuevo documento que fue entregado en la oficialía de partes del Poder Ejecutivo el pasado 16 de diciembre, sin tener hasta ahora respuesta, está la búsqueda de que se “deslinden responsabilidades” entre funcionarios públicos que podrían haber causado o agravado el problema con actos u omisiones.



Se trata de un expediente que empezó a integrarse desde septiembre de 2015, y que ha sido fortalecido con numerosa información documental que demuestra las gestiones de las comunidades para ser atendidas por instancias municipales, ambientales y de salud, sin éxito, y casos específicos de violaciones a sus derechos que derivaron en la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



Los problemas derivan del “mal manejo del agua y su calidad para consumo humano, mal manejo de residuos [tiraderos de basura no regulados], y contaminación consecuente. Existiendo en ellos la percepción de que este problema ambiental puede tener relación con los diferentes casos de cáncer, enfermedades gastrointestinales e insuficiencia renal que se presentan en la región. La intención del acercamiento al Observatorio, fue que éste, con su carácter vinculante, emita recomendaciones para que las instancias de gobierno, tanto municipal como estatal, tomen en cuenta estas cuestiones y las incorporaran a sus agendas de trabajo”, destaca el texto, del que MILENIO JALISCO posee copia.



Se describe además que los pozos están sobreexplotados, que la infraestructura de distribución es vieja y ha colapsado en muchos casos, que se incentiva poco la participación ciudadana, que nunca se ha clarificado las sustancias que utilizan las prósperas agroindustrias y sus posibles efectos en el ambiente y la salud; que no hay sistemas de saneamiento de aguas residuales, que se corta el suministro de agua con frecuencia, y en general, no hay sistemas de alcantarillado y drenaje, lo que expone de forma cotidiana a los pobladores con los contaminantes. Las visitas de campo y las documentales acreditan la percepción. Por ello, el observatorio emitió las 23 recomendaciones.



Las principales de estas van dirigidas al gobernador del estado. Uno, “que se realice el ordenamiento ecológico de la macrocuenca que comprende la Región Lagunas escala 1:50,000 hectáreas, soportada en la metodología de Semarnat, cuya estructura vertebral comprende la caracterización territorial, su diagnóstico, el pronóstico y la propuesta del modelo de ordenamiento”; dos, “que declare el sistema hidrológico de la Región Lagunas como un componente ambiental en situación de alta fragilidad ambiental y de riesgo a la población”; tres, “que se ordenen y gestionen la identificación, caracterización, regulación, atención y en su defecto la eliminación y control de la fuentes de contaminación y degradación ambiental de la región Lagunas, con la participación permanente y de carácter ejecutivo de la población”.



La número cuatro plantea “que se realicen estudios de calidad del agua, utilizando como base no solo la normatividad vigente, sino aplicando también las mejores prácticas internacionales para descartar la presencia de contaminantes en el agua que representen un riesgo para la población a través del agua que se abastece para uso doméstico y consumo humano […] dar a conocer los resultados, informar y divulgar a la población, así como planear una estrategia de mitigación…”.



La quinta recomendación plantea “que acuerde un programa emergente de rescate y protección ambiental de la Región Lagunas, con atención inmediata a aquellos polígonos que se encuentran en condición de crisis y alto riesgo a la población”; la sexta, “que se deslinde la responsabilidad y competencia de los diferentes niveles e instancias de gobierno”; la séptima, “que se establezca un sistema estratégico de prioridades con atención inmediata conforme los niveles de riesgo detectados”.



16 recomendaciones más son también para el gobernador, pero se incluyen gestiones ante el sector federal y el ámbito geográfico de cada demarcación municipal (ver recuadro anexo). El titular del observatorio, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, dijo que este año 2017 se ampliará el trabajo del organismo para cubrir la mayor parte de la superficie de Jalisco, ante las evidencias preocupantes “de que ninguno de los 125 municipios está garantizando la calidad del agua a sus habitantes”.



También señaló la urgencia de redefinir las prioridades de gasto: “no es posible que no haya dos o tres millones de pesos para hacer un estudio epidemiológico y se tengan millones de presupuesto a fondo perdido que se regalan a megaproyectos”. Insistió que los problemas del agua son en parte estructurales, pero también pasan por la voluntad de los funcionarios que definen cómo atenderlos. “Hay responsables de lo que está pasando y necesitamos que se clarifique y se establezca sanciones para los que no hacen su trabajo y ocasionan daño al interés público, al ambiente y a la salud de la población”.



Claves



Las recomendaciones municipales



16 de las 23 recomendaciones sobre la región Lagunas están acotadas a alguno de los tres municipios involucrados



Cocula

Recomendación 8. “Resolver el problema de la descarga sin tratamiento de aguas industriales de las empresas del jardín industrial denominado Corredor Industrial Ruta 80 domiciliado en esa localidad en los límites urbanos de la ciudad de Cocula y el poblado crucero de Santa María al margen de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad”



Recomendación 9. “Evitar las descargas sin tratamiento tanto del rastro de aves, como del rastro de reses ya que en la actualidad se vierten sin tratamiento”



Recomendación 10. “Que se realicen las gestiones necesarias para que la población de Cocula cuente con una planta de tratamiento de aguas residuales municipales”



Recomendación 11. “Se propone que se realicen los análisis de las fuentes de abastecimiento de agua a la población” para determinar la seguridad sanitaria



Zacoalco de Torres

Recomendación 12. “…se realicen los análisis de las fuentes de abastecimiento de agua a la población, tanto superficiales como subterráneas, para que cumpla con las normas oficiales y esté acorde a las buenas prácticas internacionales”



Recomendación 13. “Que se tomen las medidas legales para la clausura del relleno sanitario municipal, ya que es una fuente de contaminación por filtración de lixiviados a la presa La Calera, la cual es una de las fuentes de abastecimiento de agua para la población de Zacoalco de Torres”



Recomendación 14. Incorporar una planta de tratamiento para la cabecera municipal.



Recomendación 15. “Realizar las bitácoras en cantidad y calidad de las operaciones de los pozos que surten de agua a la cabecera municipal y sus comunidades”



Recomendación 16. “… el desarrollo de un diagnóstico de la región a través de estudios epidemiológicos que evidencien si existe o no una relación de la calidad del agua con la salud pública de la región”



Recomendación 17. “…que se realice un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos”, en busca de eliminar sus impactos al ambiente y el agua



Recomendación 18. Garantizar el tratamiento de aguas residuales de todas las localidades.



Recomendación 19. Que la autoridad municipal abra “espacios de participación ciudadana para que la población pueda tener mayor posibilidad de involucramiento con los procesos de la gestión integral del agua”



Acatlán de Juárez

Recomendación 20. Determinar calidad de agua en fuentes de abastecimiento para garantizar que cumpla norma oficial y parámetros internacionales



Recomendación 21. “Que se reordene la distribución del agua de los veneros de la parte noroeste de la población, así como su correcta potabilización y aprovechamiento para darle cumplimiento a la Ley General de Aguas, priorizando el abastecimiento a la población”



Recomendación 22. Monitoreo intensivo de los pozos que surten a la cabecera



Recomendación 23. Que la población de Acatlán de Juárez “cuente con una planta de tratamiento de aguas residuales municipales”



Fuente: OCGIAEJ recomendaciones aprobadas el 30 de noviembre de 2016