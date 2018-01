Las berries, con poco empleo y alto deterioro

Guadalajara

El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, pone en duda los supuestos beneficios económicos que trae la producción de berries (arándanos, fresas, frambuesa y otros frutos del bosque) en la meseta de Tapalpa, pues ni paga mejor que la prestación de servicios turísticos, ni deja derrama por valor agregado. En cambio, la presión sobre el agua y su adulteración es inobjetable.



Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del organismo, refirió que el problema de la calidad del agua es una amenaza para la región Lagunas, donde está enclavada Tapalpa. Por eso, en diciembre de 2016 se emitieron 23 recomendaciones al gobierno del estado y a tres municipios. Poco después de un año, acusa pocos resultados.



"En relación con las recomendaciones, como es costumbre en el gobierno del estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial [Semadet], no hay una respuesta puntual, por ahí hemos sabido de intentos muy tibios, pero de manera oficial y concreta no hay ninguna respuesta, aunque hemos estado en reuniones de trabajo y se ha recabado más información; se tuvieron alrededor de 1,600 encuestas de parte de la vicarías [católicas] de la región, y confirman que el tema de salud es preocupante, y que la manera de actuar de la Comisión Nacional del Agua [Conagua] es que no tiene estudios sólidos y puntuales de los acuíferos, tanto de cómo es su conformación geofísica, como del estado que guardan; los siguen haciendo de manera administrativa en un escritorio, con mucha discrecionalidad, porque eso les conviene, generar incertidumbre para tener el control", dijo en entrevista con MILENIO JALISCO.



Como efecto, no resulta casualidad que haya mucha agua para actividades productivas altamente demandantes, mientras se niega el abastecimiento en comunidades humanas.



"Hay comunidades a las que les están negando el abasto de agua, y sin embargo a las agroindustrias de berries siguen teniendo toda el agua que solicitan; eso es un reflejo claro de la pésima actuación que están teniendo con un recurso natural, el agua, con un errónea política de desarrollo; porque estas acciones que están promoviendo, no generan ningún desarrollo, poco o nada ayudan en el caso de Tapalpa y la región, por la cantidad de empleos que generan: son empleos mal pagados, sin las debidas precauciones por el manejo de pesticidas, y los estragos en la salud ya se están haciendo presentes", advirtió.



Señaló que por vía trasparencia, se han obtenido documentos oficiales que demuestran que "el tema de la salud sigue siendo un tema importante; aquí cabe preguntarse qué tanto beneficia a la región y al estado con los números que presumen de alta productividad en los berries; 95 por ciento se va a Estados Unidos para agregarle un valor, que no se le agrega en México y no se derrama en Jalisco, pero el costo ambiental quién lo va a pagar: lo están pagando ya los habitantes de la región, así que menudo favor están haciendo con este tipo de actividades tan intensivas, por el manejo de agroquímicos que tienen; es algo muy cortoplacista y muy economicista, porque no está generando una derrama propiamente, son trabajos mal pagados que exponen la salud de las personas, y finalmente esas ganancias no se están quedando ni en Jalisco ni el país".



El observatorio busca llamar la atención sobre el tipo de economías que presume el sector público por sus grandes cifras de divisas, para analizar tanto el aspecto de a quién beneficia en realidad ese modelo de negocios, es decir, dónde se queda la derrama y el valor agregado y qué tan bien se paga a los jornaleros, y por el otro, si serían negocios tan buenos si se internalizara el costo ambiental de los mismos.



"Es urgente que se llame la atención sobre esto, porque de lo contrario esto va a colapsar el modelo, no se tiene mucho tiempo, por la magnitud de la presión ambiental y en la salud, en personas y ecosistemas, que ahí está más que evidente, en un grado alto de deterioro, que en corto plazo va a revertirse", añadió.



El observatorio prepara en menos de diez días la emisión de nuevas recomendaciones, y se insistirá en la falta de respuesta oportuna a las que ya se han emitido, bajo la premisa de que son vinculantes conforme a la ley.

Claves

Los problemas detectados

Las gestiones de las comunidades para ser atendidas por instancias municipales, ambientales y de salud, sin éxito, y casos específicos de violaciones a sus derechos que derivaron en la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son la base de las recomendaciones de diciembre de 2016

Los problemas derivan del "mal manejo del agua y su calidad para consumo humano, mal manejo de residuos [tiraderos de basura no regulados], y contaminación consecuente. Existiendo en ellos la percepción de que este problema ambiental puede tener relación con los diferentes casos de cáncer, enfermedades gastrointestinales e insuficiencia renal que se presentan en la región. La intención del acercamiento al Observatorio, fue que éste, con su carácter vinculante, emita recomendaciones para que las instancias de gobierno, tanto municipal como estatal, tomen en cuenta estas cuestiones y las incorporaran a sus agendas de trabajo"

Se describe además que los pozos están sobreexplotados, que la infraestructura de distribución es vieja y ha colapsado en muchos casos, que se incentiva poco la participación ciudadana, que nunca se ha clarificado las sustancias que utilizan las prósperas agroindustrias y sus posibles efectos en el ambiente y la salud; que no hay sistemas de saneamiento de aguas residuales, que se corta el suministro de agua con frecuencia, y en general, no hay sistemas de alcantarillado y drenaje, lo que expone de forma cotidiana a los pobladores con los contaminantes

Las visitas de campo y las documentales acreditan la percepción. Por ello, el observatorio emitió las 23 recomendaciones.

Fuente: 23 recomendaciones por el estado del agua y los riesgos para los habitantes de la región Lagunas, Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco

