Congreso se compromete a responder recomendaciones

Guadalajara

El Congreso de Jalisco, a través de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, trabajará para responder de manera puntual las recomendaciones que le ha emitido el Observatorio Ciudadano del Agua, y que han sido parcialmente ignoradas en los últimos tres años, aseguró ayer el nuevo presidente de la comisión, el diputado independiente Pablo Torres Guízar.



"Es una responsabilidad que tenemos de entrada, responder a todas las recomendaciones del observatorio, que nos enteramos que no les habían dado respuesta, por lo que trataremos dar respuesta puntual a cada una", dijo ayer, entrevistado por MILENIO JALISCO, al final de la sesión de trabajo del organismo ciudadano, a la que acudió como invitado.



Reconoció que el juego de intereses que representa el poder legislativo no ha ayudado a avanzar sustancialmente en la agenda. "Creo que el trabajo político ha sido la parte más complicada en este tema, no solo lo técnico, como nos decían en el observatorio; las recomendaciones muy puntuales ya existen, simplemente no existe la voluntad política, y para esto es importante pedirle a las demás fracciones parlamentarias que se sumen, no solamente a la recepción de iniciativas y de escuchar, sino también de proponer y hacer suyas estas recomendaciones, para realmente tener una acción y responsabilidad legislativa", destacó el legislador emanado de Wikipolítica.



Ahora, con el contexto electoral encima, se complica más lograr el propósito. "Sí, es un poco complicado el tema electoral, va a tener un papel encima; sin embargo, no debemos dejar el tema de lado, es de los más importantes en esta legislatura, y dado que nos hemos comprometido con un congreso ejemplar, abierto, tomar en serio también que el papel de esta legislatura termina en noviembre, y que vamos a seguir trabajando con ahínco y cuidar estos temas más allá de lo electoral".



Torres Guízar escuchó reclamos de colonos urbanos y de moradores de zona rural, pero no consideró que haya desencanto, aunque sí es una llamada de atención; "es una responsabilidad que nos falta cumplir con gente de la sociedad civil, académicos [...] todavía no ha habido la construcción tal cual de una ruta a seguir, para ver cuál es nuestra responsabilidad como congreso, y para determinar recomendaciones a otros poderes y a otras autoridades; creo que esa ruta debería implicar ya acciones concretas, pronunciamientos, productos legislativos que nos ayuden a disminuir la problemática tanto de casos puntuales como de generalidades".



- Los tres meses en que tú tomarás la presidencia, ¿se puede aspirar a una respuesta satisfactoria para lo que pide la sociedad?

- Es lo que esperamos construir a través de mesas de dialogo con académicos, con personas de la sociedad civil, que permita involucrarlos en las problemáticas que viven directamente en donde más se sufre la mala calidad, las fallas en la distribución, la contaminación, y poder contribuir a estos dictámenes que vamos a estar armando, para luego tomar una ruta de acción que ataque lo más urgente a resolver.

SRN