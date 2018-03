Por omisiones, Observatorio de Movilidad no emitirá más recomendaciones

Guadalajara

A pesar de ser uno de los principales impulsores para crear el Observatorio Ciudadano de Movilidad, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y su administración sólo han cumplido ocho de las 73 recomendaciones emitidas durante los cuatro años en los que ha funcionado dicho organismo social.

Ante la respuesta nula del Poder Ejecutivo, el Observatorio decidió anunciar que ya no se emitirá ninguna recomendación, esto hasta que las dependencias involucradas en las observaciones entreguen resultados ante el organismo. Lamentan el poco avance a pesar de que el gobernador fue denominado como vinculante, situación que obliga al gobierno a atender las recomendaciones.

Las 73 observaciones se han entregado en cinco paquetes de recomendaciones. El avance que tienen algunos puntos son: no funciona el sistema de prepago en todo el transporte, la capacitación a operadores no ha llegado a todos, no se ha realizado la integración tarifaria tecnológica, no hay unidades con bajos estándares con eficiencia energética y accesibilidad universal y no se ha logrado un cambio en el panorama laboral de operadores.

En el informe del cuarto año de funcionamiento se explicó que la emisión de las 73 recomendaciones tienen como objeto “la mejora en la calidad del servicio de transporte público y por lo tanto en la calidad de vida de los jaliscienses”, sin embargo, a pesar de haber ocho recomendaciones cumplidas, “el impacto no ha repercutido en la mejora del servicio”.

La repercusión no ha sido tangible porque del 7 de marzo de 2014 a la fecha, han fallecido 184 personas a causa de accidentes a causa del transporte público. Este miércoles se recordó el accidente ocurrido hace cuatro años en el que un operador de la ruta 368 arrolló a más de 20 personas. Ese día perdió la vida María Fernanda Vázquez “Botas”, alumna de la Preparatoria 10 y cinco personas tuvieron secuelas de por vida.

Otro de los mensajes emitidos hoy fue respecto al proceso electoral que se vive en Jalisco. Pidieron a los candidatos y partidos políticos a no politizar la agenda de movilidad con objetivos personales.

Durante los cuatro años de funcionamiento del Observatorio se han celebrado cien sesiones de trabajos ordinarios, 70 sesiones extraordinarias, 20 sesiones de comisiones internas y 20 reuniones con dependencias como la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría General de Gobierno.

GPE