Trabajos concluirán antes de fin de año: Berlanga

L as autoridades municipales que realizaron el recorrido de obras del Impuesto Sobre Nómina encabezadas por Gerardo Berlanga, fueron claras en señalar: "Las obras que están pendientes, quedarán terminadas para antes de que termine el 2017", aseguró refiriéndose a obras pendientes del 2014, 2015 y 2016.

Las programadas para el 2017 ni siquiera han sido concursadas, mientras se trataba de destacar el avance de otros trabajos.

"Los empresarios convocaron al Comité del ISN a una reunión extraordinaria a donde a la Secretaría de Finanzas le fue imposible asistir por la agenda tan prematura, sin embargo, acudimos por parte del Estado y el Municipio a realizar este recorrido por todas las obras que quieran ver, los avances físicos y no nada más en papel”.

En una de las pausas hechas durante este recorrido, el funcionario aseguró que se acordó realizar una próxima reunión en un plazo de diez días con el consejo en pleno y la Secretaría de Finanzas para mostrar los informes fi nancieros y que fi nalmente se etiqueten los recursos captados durante el 2017.

Y aseguró que todas las obras que ya iniciaron su construcción, serán concluidas para antes de que termine el presente año.

Cuestionado sobre la inquietud de los empresarios al no llevarse a cabo la reunión informativa pactada en el mes de febrero a desarrollarse un mes después, el funcionario público aseguró que no se llevó a cabo, “al no ponerse de acuerdo las partes, luego llegó el proceso electoral y ahora que la Secretaría de Finanzas tomó la iniciativa de citarlos en agosto, los empresarios dijeron que mejor fuera este sábado, por lo prematuro de la agenda, se determinó realizar este recorrido”, aseguró.

Agenda pospuesta Indicó que todos los años se les ha propuesto realizar los recorridos por las obras del ISN, pero “nunca lo han querido hacer, me di cuenta que muchos de ellos sólo están ahí en el escritorio, incluso ni siquiera conocían dónde se encontraban las obras y hasta hoy sea la primera vez que los logramos sacar para que las conozcan y no nada más en papel y eso me da gusto”.

Reconoció que no se ha iniciado la construcción de dos plantas tratadoras que por motivos que bajan de la Secretaría de Hacienda a Conagua, y es fecha que no han bajado y hasta que fl uya no se podrá iniciar.

"Hay ciertas obras que no obedecen a que uno sólo las quiera comenzar sino que hay que aprovechar las mezclas de recursos que se ofrece en el gobierno federal", expuso Gerardo Berlanga.









