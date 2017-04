Obras públicas que buscan resultados electorales en 2018

Guadalajara

Más de 200 proyectos de obras en las vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara se están desarrollando a través del gobierno del estado y de los propios gobiernos municipales. Es casi complicado que durante los recorridos que hagamos por la ciudad no nos topemos con una calle cerrada, cortes a la circulación o nuevas rutas.



El desarrollo de las decenas de obras se originan en el 2017, año en el que durante sus últimos meses dará inicio el proceso electoral de 2018. Serán elegidos presidentes municipales, diputados, gobernador del estado y presidente de la república.



Sin duda, el inaugurar una nueva Línea 3 del Tren Ligero, calles con nuevo pavimento, soluciones viales, parques lineales o unidades deportivas renovada será visto durante el transcurso del año en curso pero también durante los primeros meses del siguiente año.



"Todo lo que haga un funcionario público tiene un componente, no necesariamente el principal, pero tiene un componente electoral, forzosamente, eso no se puede suprimir, sería ilógico. Y eso sería parte de una democracia, sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de la reelección. No sería lógico que la ciudadanía reeligiera a alguien que no hizo nada notorio en todo su periodo", afirmó Alberto Bayardo, del Observatorio Legislativo del ITESO.



El académico precisó que toda obra pública cuenta con tres aspectos. Estos son la necesidad social para desarrollarlo, la factibilidad técnica y por supuesto la ganancia electoral. Sin embargo, detalló que siempre se debe priorizar que destaquen los primeros dos puntos y hay casos en los que lo que lo único que importa a la administración es la ganancia electoral. Es tarea de la ciudadanía vigilar la importancia de la necesidad o no de los proyectos.



En materia electoral se pueden conseguir mejores resultados con una obra, un proyecto que sea visible cuando los habitantes transitan por las calles. A comparación de proyectos administrativos que buscan facilitar o hacer más rápida la atención a los ciudadanos.



La obra más grande que se desarrolla actualmente es la Línea 3 del Tren Ligero. La administración del panista Emilio González Márquez contemplaba un proyecto de Línea 3 rumbo al municipio de Tlajomulco. Finalmente, con la llegada del PRI a la presidencia de la república y al gobierno del estado, se decidió iniciar la obra en el trayecto actual: de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Esos municipios también eran gobernados por el Revolucionario Institucional, ahora administrados por Movimiento Ciudadano.



"Lo del Tren Ligero si era que se necesitaba hacer. Ahí el problema que tenemos como se reservó toda la información respecto de los estudios realizados que se supone sustentaron el trazo de la Línea 3, no sabemos si realmente ese fue la mejor ruta o si era la más necesaria por la ruta original era una que iba a llegar a Tlajomulco para atender la zona donde está más habitada en este momento", agregó el académico.



Quien también ha sido señalamientos respecto al desarrollo de la Línea 3 es el diputado independiente Pedro Kumamoto. Ha señalado que la construcción de una línea del tren ligero es 85% más costosa que el Peribús en el Periférico que trasladaría al doble de pasajeros, es decir, 300 mil personas diarios.



"No veo que se le esté apostando al futuro, creo que le están apostando a lo que es visible, al concreto, a los puentes o pasos a desnivel, a satisfacer lo cotidiano y creo que están fallando en su tarea fundamental de ser un estado que se piensa y se planea para el futuro (...) hacer énfasis en el tema del Peribus, creo y que trasciende que gobernador de alguna forma se ha negado debido a que la inauguración de esa obra no caería en su sexenio y porque no significa la cantidad de recursos y la espectacularidad", dijo Kumamoto.



Las planificaciones de proyectos para, quizá, lograr resultados electorales durante las próximas elecciones también pueden traer resultados contrarios. Los malos procesos de socialización han metido en aprietos a los gobiernos. Actualmente, ha sucedido con el gobierno municipal de Guadalajara con proyectos que se desarrollan en el Dean y el Parque San Rafael. Por otra parte, el gobierno municipal de Zapopan ha sido cuestionado por vecinos por el desarrollo de pavimentación en avenida Ángel Leaño.

SRN