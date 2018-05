Obras de la Línea 1 acaban con negocios

Guadalajara

El negocio de venta de camisas y gorras crecía de manera rápida en los primeros dos años de su apertura, eso durante los años 2013 y parte del 2014. El proyecto de José Ruíz crecía y veía que los ahorros realizados previamente se habían invertido de la mejor forma. Su establecimiento se ubica sobre la prolongación de avenida Federalismo, en donde se construye la ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero.

A partir del mes de julio de 2014 comenzaron a llegar trabajadores de la construcción que dieron inicio al proyecto. Las intervenciones iniciaron en el entorno de la prolongación de Federalismo: podaron los árboles que se encontraban en el camellón, comenzaron a sentir vibraciones, se cerró la circulación y las banquetas se convirtieron en callejones peligrosos.

Las diferentes circunstancias terminaron por afectar a los vecinos y sobre todo a los comerciantes de la zona. Las ventas bajaron considerablemente y aunque actualmente están abiertas las vialidades, las ventas no se han restablecido a como estaban hace cuatro años.

José cuenta lo siguiente: "al paso del tiempo los locales fueron empeorando las ventas, muchos de nuestros compañeros locatarios tuvieron que cerrar, por una parte, no he tenido las ventas como las tenía hace cuatro años, ahorita me encuentro en unas ventas como del 50 por ciento", pero llegó a registrar una reducción de ventas de hasta el 80 por ciento.

Su medición respecto a las bajas ventas no las hace al tanteo, recuerda que ha tenido que bajar los productos en exposición. Reconoce que la situación se ha mejora de a poco pero las ganancias extras van directas al pago de deudas que se tiene con proveedores y otras personas a la que ha tenido que recurrir.

Desde el arranque de la ampliación de la Línea 1, los vecinos se organizaron e hicieron manifestaciones, llamados a las autoridades en las que se incluyeron exigencias. Un grupo de comerciantes lograron obtener créditos a través del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal). De acuerdo al registro que tienen los vecinos, fueron alrededor de 24 establecimientos los que recibieron entre 50 y 60 mil pesos a través de dicho préstamo.

A partir del mes de octubre de 2015 se comenzaron a expedir los primeros créditos a través de Fojal para comerciantes de la Línea 1. En un principio, el periodo de gracia era deseis meses pero cuando se cumplió dicho plazo no se habían terminado las obras, los cierres continuaban y no se tenían posibilidades económicas para pagar. Por tal razón, se procedió a otorgar una ampliación del periodo de gracia. En abril de 2016 se firmó un periodo adicional de un año que terminaría en mayo de 2017.

"Ya este julio cumplimos cuatro años de una obra que se proyectó de manera inicial a ciertos meses (de año y medio a dos años), se reprogramó a más meses y años y tenemos la obra en proceso e inconclusa para nosotros", señaló Manuel Ibarra quien también es comerciante de la zona.

Las obras seguían, incluso se detenían y los malos resultados para los comerciantes continuaban. De nueva cuenta se otorgó una nueva prórroga para el inicio de pago. El 25 de abril de 2017 se aprobó llevar a cabo una "segunda reestructura" del crédito y se otorgaron otros 12 meses de gracia. Este periodo concluye en este mayo de 2018.

Los vecinos tienen la preocupación de iniciar el pago y aunque las vialidades y el paso a desnivel ya fueron abiertos, no ha sido concluido el parque lineal acordado, la nueva estación Auditorio no funciona, las ventas no han mejorado y muchos no cuentan con las posibilidades de pagar.

"La realidad que vivimos en el aspecto económico pues en el lapso de estas reprogramaciones hemos tenido compañeros, vecinos y comerciantes que han perdido sus negocios, han cerrado, han quedado no sólo con el pendiente de la deuda de este préstamo que otorgó Fojal, sino con también con préstamos a proveedores de servicios que tenían estos compañeros tenían en estos negocios. Tenemos antecedentes de personas que no solamente han perdido su modus vivendi, sino también hay quienes han perdido la viabilidad de tener un patrimonio propio por falta del ingreso propio", agregó el comerciante Manuel Ibarra.

Los planes de pago de los créditos Fojal contempla un periodo de pago de 60 meses por lo que el vencimiento actual es en junio de 2022. Si se concreta una ampliación, los comerciantes deberán de liquidar hasta el 2023. El pago mensual deberá superar los mil pesos.

A partir de que se inicie con el pago, "al momento en el que el acreditado deje de realizar puntualmente cualquier pago consecutivo (…) quedará sin efecto dicho plazo concedido (…) y como consecuencia el acreditante podrá exigir el cumplimiento anticipado y en una sola exhibición de todos y cada uno de los pagos pendientes a realizarse".

FOJAL ampliará año de gracia para créditos de Línea 1

Debido a que las obras de ampliación de la Línea 1 no han sido concluidas, el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) determinó ampliar el periodo de gracia para que los comerciantes beneficiarios comiencen a pagar el préstamo dentro de un año más. Los locatarios de prolongación Federalismo solicitan dicha ampliación porque las ventas no se han estabilizado.

Xicoténcatl Méndez Pizano, coordinador del Sistema Estatal de Financiamiento (Fojal) afirmó que se han otorgado diversos créditos de 50 a 60 mil pesos durante los años 2015, 2016 y 2017 a los afectados por las obras de ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero. Muchos de los créditos ya vencen durante este mes de mayo y por lo tanto, se tiene programado que inicien con el pago durante el mes de junio. Sin embargo, ya se determinó ampliar el plazo durante 12 meses más.

El paso siguiente lo explicó el funcionario: "Lo que nosotros hacemos, es: un mes antes del vencimiento o dos meses del vencimiento les empezamos a hablar para que vengan y les re documentamos el crédito 12 meses más, o seis meses u ocho meses, depende de lo que nos diga Siteur que se va a tardar la obra. Nosotros por seguridad, además les damos tres meses más. Estamos haciendo para que los vencimientos del mes de mayo y junio, los estemos re calendarizando 12 meses más".

Fojal ha otorgado un total de 352 créditos durante los últimos tres años a los comerciantes afectados por la ampliación de Línea 1 y la construcción de la nueva Línea 3 del Tren Ligero. Durante el 2015 se aprobaron 90 préstamos, en el 2016 fueron un total de 160 créditos y el año pasado se autorizaron 92. Durante el 2018 se están tramitando nuevo créditos y se espera que la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) deposite 5 millones de pesos.

De los 352 créditos aprobados durante los tres años, alrededor del 15 por ciento ya están siendo pagados por los locatarios. Otros más han aprovechado otros mecanismos que ofrece Fojal: se han cambiado de ubicación, han cambiado de giro o incluso han abierto otra sucursal.

"Adquieren herramientas básicas para poder gestionar (créditos) ante cualquier cambio, yo sí les recomendaría que se acercarán independientemente sea beneficiados de este apoyo que da el gobierno del estado a través de Siteur", agregó el coordinadora de FOJAL.

A través de dicha preparación se pueden buscar alternativas para poder sortear la carencia de flujo de ventas que se han registrado en los alrededores de las obras de la Línea 1 del Tren.

