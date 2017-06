Falta de recursos detiene obra en avenida de la Industria en Altamira

Altamira

Se detuvo de forma momentánea el reencarpetado de la avenida de la Industria, pues no ha llegado el recurso para el segundo contrato, explicó el director de Obras Públicas, quien aseguró que también se está buscando hacer una tercera parte con dinero gestionado por el municipio.

Roberto Castro Cepeda indicó que terminaron el primer contrato de reencarpetado, que va del distribuidor del Barquito hasta Negro de Humo, y está pendiente de ahí hasta la Maseca, que debe venir en un segundo contrato.

Para éste hacen falta cuatro millones de pesos, pero están esperando que salga del gasto corriente del municipio, y entonces poder licitar la obra, pues el Ayuntamiento está haciendo la obra con dinero que se ahorra de las políticas de austeridad, debido a que no obtuvo resultados de su gestión ante la Administración Portuaria Integral.

"Falta un contrato todavía y no lo hemos empezado aún porque no ha llegado el recurso, ya vez que la política que manejamos nosotros es no adquirir compromisos; de manera que estamos esperando que llegue el recurso que esa en la canasta de la tesorería y entonces empezaremos".

El director adelantó que además el Ayuntamiento está gestionando un tercer recurso, para poder extender el reencarpetado más allá de lo que había planeado, pues también quieren hacer mejorar desde la retama hasta el bulevar Allende, así como rehabilitar la zona del distribuidor vial del Barquito hasta la Divisoria.

"Va incluir de la Maseca al 20 y luego el bacheo de la bajada del barquito a la divisoria, y por ahí traemos una cuestión que va muy bien muy encaminada que nos va a permitir quizás llegar hasta la retama, Estamos corrigiendo volúmenes y todo eso yo creo que va andar en los 3 o 4 millones de pesos".

Indicó que por ahora se pretenden hacer los 6 kilómetros desde la altura del 20 hasta la Retama, mismos que dijo, tardarán en reencarpetar unos 15 días; los trabajos también se harían de noche.





