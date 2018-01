Horas pico, caos en López Mateos

Guadalajara

Con las obras de rehabilitación de la avenida López Mateos en los carriles centrales del tramo que comprende desde calle Popocatépetl, frente a Trasloma, hasta el túnel de La Calma, el congestionamiento vehicular se complica durante las horas pico, en tanto que el municipio de Zapopan pide paciencia a los automovilistas, que tienen que conducirse por los carriles laterales.



Hasta el momento, el proceso de la obra ha avanzado en cuanto a la demolición total de la carpeta asfáltica, el corte de cajón que comprende las excavaciones, y la conformación de la sub base presenta un avance del 80 por ciento, en tanto que la base hidráulica, que es sobre la cual se colocará el concreto, ya alcanzó el 60 por ciento, de acuerdo a información de la dirección de Obras Públicas, cuyo titular es David Zamora Bueno.



Además, la colocación del concreto ya comenzó en algunos tramos de la vialidad, y hasta este miércoles, se habían pavimentado casi 3 mil metros, que corresponde al 12 por ciento del total de metros a intervenir.

Cabe señalar que para tratar de agilizar el flujo vehicular, las boyas que sirven para las incorporaciones desde y hacia los carriles centrales, fueron retiradas en las laterales de la vialidad, lo cual parece ser suficiente en horarios donde la carga vehicular no es severa, no obstante, durante las horas pico, el avance es lento, “me estoy saliendo entre 20 o 30 minutos antes de lo normal para que no me afecte la obra, pero eso que te digo es tiempo perdido de ida y otra vez de vuelta; una hora más que pierdo al día para trasladarme”, señaló un automovilista que utiliza esta vialidad como su camino habitual de su hogar al trabajo.



Una vez concluidos los carriles centrales, la obra se trasladará a las laterales en el mismo tramo de intervención, con un estimado total de 90 días para su ejecución, aunque la intención del municipio es realizar la entrega tiempo antes que se venza el plazo fijado.

SRN