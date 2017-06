Rebasa NL temperaturas promedio por ola de calor

Monterrey

Mientras que en 2016 se registraron en medios locales al menos dos decesos por golpes de calor en el estado, este 2017 augura ser un año más caluroso, debido a que en cada mes se ha rebasado el promedio normal de temperatura, alertó Abimael Salas Garza, jefe de meteorología de Multimedios y MILENIO.

A comparación de años recientes, dijo, el primer semestre de este año ha excedido la temperatura habitual y con la llegada del verano el pasado 21 de junio se espera que el calor persista, por lo que recomendó no exponerse al sol por el riesgo a la salud.

"Si lo comparamos con los años recientes sí podemos hablar de que este año en particular ha sido, definitivamente, una temperatura todos los meses por arriba de lo normal.

"Hay que destacar que en los años anteriores han sido relativamente lluviosos y en consecuencia no tan cálidos y en particular este año no ha sido tan lluvioso", dijo.

La ola de calor no debe subestimarse, advirtió, pues puede ser causa de muerte si no se toman medidas de precaución; principalmente puede afectar a los bebés, a los adultos mayores, y a aquellos que tienen enfermedades gastrointestinales y que están sufriendo diarrea, ya que se incrementa el riesgo por deshidratación.

"A veces vemos con más riesgo un día lluvioso por las inundaciones que se pueden dar o por una tormenta eléctrica o por la caída de granizo, el viento fuerte, pero también juega un riesgo muy importante y puede costar muchas vidas el calor", expresó.

La ola de calor, explicó, es generada por un sistema de alta presión debido a que sobre la región norte permanece un anticiclón semiestacionario.

Esto quiere decir que el anticiclón hace que el cielo permanezca completamente despejado y sin nubes, causando que los rayos del sol lleguen directamente al suelo y calientan más el ambiente.

Mencionó que este anticiclón podría permanecer durante semanas sobre el norte del país, porque tiene un lento movimiento que se prolonga por todo junio, julio y agosto, con la llegada de la canícula.

"Es precisamente a partir de junio, todo el mes de julio y agosto cuando alcanzamos los máximos contenidos de vapor de agua en la atmósfera, y eso se combina con las altas temperaturas que sean de forma sostenida y la sensación de calor tiende a incrementarse de manera significativa", dijo.

Finalmente entre las recomendaciones que dio fue mantenerse hidratado, utilizar ropa blanca, delgada y holgada, utilizar bloqueador solar, no permitir que niños o mascotas se queden dentro de un automóvil sin ventilación, y no realizar actividades al aire libre durante la tarde.