Las 12 notarías que entregó Eruviel Ávila, en pugna

Jorge Ramos Campirán, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos del Estado de México, refirió que la suspensión definitiva de las 12 notarías que fueron entregadas el sexenio pasado tardará entre 2 o 3 meses, ya que todavía hay en proceso un juicio de amparo. Detalló que la suspensión no implica que dejen de ser notarios, pues antes tendrán que comparecer ante la autoridad y acreditar a lo que su juicio corresponda.

"Hay un juicio de amparo que se está llevando a cabo y hay una suspensión, hasta donde entiendo, definitiva, aunque todavía falta el procedimiento y que un Juez de Primer Distrito resuelva sobre la procedencia o no procedencia para que los implicados tomen protesta o sigan ejerciendo sus funciones".

Luego de que se diera a conocer que la queja que estableció el gobernador Alfredo del Mazo Maza, en contra de la resolución del amparo promovido, fue rechazada el 17 de Octubre por el Segundo Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con sede en Toluca; apuntó que desconoce en qué términos está el acuerdo del juzgado para la suspensión.

"Es un procedimiento que puede durar entre dos o tres meses hasta que haya una sentencia, la cual determinará si es o no procedente, la cual será una situación totalmente distinta y en todo caso corresponde emitir un juicio u opinión más amplia a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos".

Aclaró que el Colegio de Notarios no toma decisiones y en su momento el ex gobernador Ávila Villegas fue quien decidió a quien entregar las notarías. Sostuvo que se trata de una demanda entre particulares y las decisiones que se hayan tomado no les corresponden. "Es una decisión que se midió, estudió, determinó y el Colegio no ha intervenido".

Por último Ramos Campirán recordó que el principio de los notarios es dar seguridad y certeza jurídica a las partes, además de actuar con probidad y responsabilidad. "Somos ingenieros y arquitectos legales, nosotros debemos dar un servicio a la sociedad y seguimos cumpliendo capacitándonos y entregados a las reformas legales que se han venido dando constantemente; pero nuestra responsabilidad es actuar y dar certeza jurídica a la sociedad".

Cabe mencionar que aquellos que hayan iniciado funciones, previo a resolver el juicio emprendido en julio pasado por el abogado Óscar Valdés Ramírez cuando fueron otorgadas las 12 notarías a familiares de militantes partidistas de oposición, ex colaboradores del gobierno estatal, incluso gente relacionada con senadores panistas como Ulises Ramírez, así como familiares del ex secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga.

MMCF