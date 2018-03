Normas de colecta de Cruz Roja afectan a delegaciones

Huauchinango

El presidente del Consejo de la Cruz Roja Mexicana de Huauchinango, Emilio Valderrábano Vite, indicó que por norma, más de 50 mil pesos de lo que recolectan en las escuelas y el sindicato petrolero de esta demarcación, deben enviarlos a la Ciudad de México y “no regresan” a esta delegación, situación que les ha perjudicado.

En el marco de la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana en este lugar, su presidente lamentó que la normatividad de la institución no permita que en lo local se realicen convenios como los que se hacen en la Presidencia Nacional con oficinas en la Ciudad de México, desde donde se elaboran los acuerdos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la ex paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), para obtener donativos de manera corporativa, por lo que no hay beneficio local.

TE RECOMENDAMOS: Cruz Roja Tehuacán busca reunir 170 mil pesos en colecta.



Explicó que a través de la SEP se entregan “Kits escolares y se fija alguna cantidad por alumno como cooperación, además de que en PEMEX, con el sindicato petrolero, también se obtienen donaciones que en conjunto suman más de 50 mil pesos que se recaban en la localidad, pero de eso nada regresa a Huauchinango, todo se va para México”, recalcó Valderrábano Vite.

Dio a conocer, por ejemplo, que en el año 2017 se aspiraba a lograr una colecta de 110 mil pesos, pero algo sucedió y la gente dejó de cooperar a la Cruz Roja y solamente se recabaron 59 mil pesos.

Detalló que cada siete meses se deben cambiar neumáticos a cuatro ambulancias, por lo que se gastan 28 mil pesos. Mientras el ayuntamiento de Huauchinango apoya con 4 mil pesos para combustible, en cambio el gasto en la delegación es de 30 mil pesos mensuales.

Desglosó que se atienden alrededor de 160 servicios mensuales, por lo que se deduce que aumentaron las atenciones en un 25 por ciento en el año 2017 con respecto al 2016. Mientras que los llamados de auxilio de falsa alarma representan un 10 por ciento del total.

Otros datos son que la institución en Huauchinango cuenta 29 personas a su servicio, de las que cinco reciben una percepción económica por parte del ayuntamiento y a algunas más se les apoyan quincenalmente con una “especie de beca de 500 pesos que se obtienen de los pagos por traslados planeados de pacientes”.

AMV