Alumnos de Tenería retienen 40 autobuses de Edomex

Toluca

La madrugada de este lunes estudiantes de la Normal de Tenería "Lázaro Cárdenas del Río", se llevaron 40 unidades de las terminales de Tenancingo, Santiago Tianguistenco e Ixtapan de la Sal.

Las empresas afectadas Flecha Rocha Roja, Tres Estrellas del Centro, Águilas y Autobuses Zinacantepec, analizan la suspensión de corridas.

Esta situación afecta al menos 3 mil 500 usuarios que deben trasladarse a diferentes puntos del Valle de Toluca, aunque por el momento las actividades se mantienen con normalidad.

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat) en la entidad, Odilón López Nava, dijo que cuentan con el respaldo del gobierno estatal para realizar las diligencias correspondientes, sin embargo, se trata de personas ajenas que solo buscan perjudicar a la población.

"Hay gente muy noble que llega y prospera, pero hay otra que no es de aquí, destrozan y ponen en riesgo la vida. Cuando salen de la normal no son gente competitiva porque no se dedican a ejercer, solo se dedican a extorsionar".

Se presume que las unidades robadas serán utilizadas en una marcha que se llevará a cabo este martes en la capital mexiquense.

"Están trayendo a gente de otros estados a la entidad para alborotar y presionar a las autoridades".

El último secuestro masivo de unidades se registró en octubre del año pasado cuando los normalistas sustrajeron 38 autobuses con todo y operadores de las terminales de Tenancingo e Ixtapan de la Sal.

En más de una ocasión los empresarios transportistas han sido afectados por los estudiantes que causan destrozos en las terminales, queman y maltratan los camiones, roban el combustible y se llevan a los operadores. Aunado a las pérdidas económicas millonarias por la suspensión del servicio.

