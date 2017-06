Impulsan norma técnica para infraestructura no motorizada

Guadalajara

La norma técnica para infraestructura para la movilidad no motorizada realizada por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) está siendo revisada por la Secretaría de Movilidad (Semov) para que posteriormente pueda ser publicada en el Diario Oficial "El Estado de Jalisco".



Con esto se busca "que el flujo ciclista vaya en la misma ubicación, de manera que paulatinamente se desarrollen hábitos que garanticen la seguridad de los ciclistas. ¿A qué me refiero con esto? Que el ciclista circule siempre en la misma posición y no se utilicen variables que puedan generar acciones de accidentabilidad", señaló Felipe Reyes, director de Movilidad no Motorizada del IMTJ.



El documento revisado contempla cinco tipos de vías ciclistas. Todas pensadas en el lado derecho de las vialidades. Se considera la ciclovia segregada, la ciclobanda, carril de preferencia ciclista, la calle ciclista y el carril Bus-Bici, proyecto que se contempla en Javier Mina-Juárez- Vallarta e Hidalgo.



La norma es un anteproyecto que se socializó con organizaciones de la sociedad civil enfocados en movilidad no motorizada al igual que con municipios. En el documento también se contempla aspectos técnicos de banquetas y rampas para personas con discapacidad así como aditamentos ciclistas como puertos de estacionamiento.



De esta forma se busca homogenizar la infraestructura dedicada a la movilidad no motorizada. Esta norma deberá ser acatada por gobiernos municipios, del estado y cualquier instancia que construya este tipo de obras. Este documento se realizó a partir de los que manifiestan textos como el manual del plan de movilidad no motorizada y del manual de ciclociudades para ciudades mexicanas.

SRN