12 nombramientos notariales de Eruviel quedan sub júdice

Toluca

El nombramiento de 12 notarios que hizo el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas antes de dejar el cargo queda sub júdice, porque el asunto se fue a un Tribunal Colegiado para su revisión.

En conferencia de prensa, el abogado José Óscar Valdéz, dijo que además denunciaron al juez federal que emitió esta sentencia porque tienen elementos que indican que recibió 5 millones de pesos para cambiar el sentido de su resolución.

TE RECOMENDAMOS: Las 12 notarías que entregó Eruviel Ávila, en pugna

Mientras tanto los 12 notarios no pueden entrar en funciones, entre ellos el ex secretario de Finanzas, Erasto Martínez, la hija del ex representante del PAN en el INE, Francisco Garate; el hermano del ex secretario del PRD nacional, Octavio Martínez; el ex líder del PVEM, Alejandro Agundis, entre otros personajes ligados a funcionarios públicos.

La sentencia del juez federal dice que el ex gobernador es libre de designar a los notarios porque la ley le da facultades.

El abogado insiste que esto queda acotado al cumplimiento de la ley y los nombrados no cumplen los requisitos porque no hicieron prácticas, no tomaron cursos, entre otros aspectos que evidencian el uso político de esos espacios.

Pidió que si se va a omitir la ley entonces se abrogue y no se simule que se respeta la norma.

LC