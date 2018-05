Pasar noche en vela para recibir atención médica: colonos de Los Castillos

León, Gto.

Para poder conseguir cita y recibir atención médica, habitantes de Los Castillos tienen que llegar desde las 02:00 de la madrugada a la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS), pues refieren que por la falta de médicos el número de citas es reducido, por lo que incluso personas embarazadas o de tercera edad pueden pasar semanas e incluso meses sin recibir atención.

MILENIO acudió al centro de salud donde se encontraba un grupo de mujeres, mismas que refirieron haber llegado desde horas de la madrugada y que pese a la lluvia tuvieron que esperar hasta las 08:00 horas para ser atendidas.

“Llegué a las 2:20 y hasta las 08:00 nos atienden, un día llegué a las 6 y no alcancé, otro día a las 5 y no alcancé; un día me vine a la 1:30 y ya había mucha gente (…) cuando viene una doctora dan 12 fichas, cuando vienen los dos doctores dan 24 fichas, pero casi nunca vienen los dos; hay días que dan solo seis fichas”, señaló María del Refugio Galván, quien tuvo que cubrirse con bolsas para protegerse de la lluvia durante la madrugada.

“Yo llegue a las 4 de la mañana del día de hoy pero tengo desde el lunes de la semana pasada, vine el jueves, vine el viernes, vine el lunes y no he alcanzado ficha (…) nada más un doctor para 30 colonias o 40 colonias que hay por aquí, contamos con un médico para todo el día”, comentó Silvia Mézquita, quien agregó que hace falta más personal médico.

Otra de las problemáticas es la condición en la que se encuentra la unidad médica, pues son visibles las cuarteaduras que presenta la instalación y que pese a que las propias usuarias han hecho los reportes pertinentes no se han visto mejoras.

“En la tarde hay trabajadora social, enfermera pero no hay doctores, hemos metido formatos y quejas y nadie hace nada. Se está cayendo todo lo de atrás y nadie hace nada (…) siempre dicen que hay citados pero a uno no le quieren dar citas, entonces no cuadra lo que dicen con lo que hacen”, indicó Rosario, otra de las habitantes que se queja del servicio y la falta de médicos.

La inseguridad de la zona es otro reclamo, pues dicen que al acudir a tan tempranas horas se arriesgan a ser víctimas de los delincuentes.

“Aquí venimos a arriesgarnos porque por todo el parque La Sardaneta hay muchos asaltantes, la misma gente que viene al centro de salud ha dicho que aquí mismo caen los asaltantes aun habiendo un montón de gente”, refirió María del Refugio Galván.