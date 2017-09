No remover extractoras, un retroceso, asegura SC

Monterrey

No remover las pedreras y solo regularizarlas es un retroceso para la sociedad de Nuevo León, consideró Héctor Castillo Olivares, alcalde de Santa Catarina.

Esto luego que se anunciara que las extractoras de roca caliza del municipio de Santa Catarina continuarían sus operaciones y no serían reubicadas por la administración estatal como había prometido el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón.

En entrevista, el presidente municipal sostuvo que se está regresando a administraciones presididas por Alfonso Martínez Domínguez o Jorge Treviño en donde se les dio una segunda oportunidad a las pedreras.

"En la administración que presido hemos sido muy puntuales en que este tipo de industria no va acorde a la zona metropolitana por una cuestión de decreto.

"Se vuelve a repetir la historia que vivimos en aquel entonces con Martínez Domínguez y en donde Jorge Treviño al final del día les dio otra oportunidad, aquí darles otra oportunidad a la industria de caliza, pues también se la deben de dar a la sociedad", refirió.

El alcalde sostuvo que la actual administración no estará de acuerdo en que solo se regularicen las pedreras, ya que este tipo de industria no debe operar en la zona metropolitana por el alto grado de contaminación que genera.

"Reconocemos que este tipo de industria genera dinero y muchos empleos pero tenerla en la metrópoli es lo que no vemos, creemos que este tipo de industria debe salir de ella en ese modelo de negocio.

"Hay que recordar que en Santa Catarina hay tres pedreras clausuradas de manera definitiva, por eso no podemos tener un retroceso, no se había logrado nunca que se clausuraron pedreras y ahora por una cuestión legislativa con validarla y darles otra oportunidad pues no coincidimos", dijo.

Castillo comentó que estudiarán el sentido en que legislen los diputados la ley que regule las pedreras, para con ello ver qué estrategia legal utilizarán.

Adelantó que van a pedir mesas de trabajo a los diputados y al Gobierno del Estado para insistir en que la industria de caliza debe salir de la zona metropolitana porque afecta mucho la calidad de vida de los regiomontanos.

"Primeramente tendremos que estudiar la iniciativa para ver en qué términos están hablando, nos gustaría que en este caso la comisión que le toque presentar el dictamen al pleno solicite mesas de trabajo a todos los actores porque en la metrópoli todos participamos incluyendo al alcalde, los vecinos y especialistas en el tema.

"Nosotros lo que queremos es que le cambie la calidad de vida a nuestros habitantes, y lo que los habitantes perciben y demandan en su momento, pues es que ese tipo de industria ya no lo puedes tener de vecino", insistió.

El munícipe recordó que las anteriores administraciones de Santa Catarina han luchado por sacar a las pedreras del Municipio.

Sin embargo, consideró que no es una tarea fácil y buscarán convencer desde el punto de vista ecológico, ambiental y jurídico a las autoridades correspondientes.