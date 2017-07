Desplazan a niñez callejera del centro de la ciudad

Guadalajara

Las calles aparentemente 'limpias' de niños en mendicidad pululando por el centro histórico de esta capital, sea vendiendo chicles o mazapanes o pidiendo 'pa un taco' a transeúntes y conductores, son un espejismo. Si se mira bien, esta ausencia involuntaria se debe a que los menores de edad fueron desplazados fuera del primer cuadro y la estrategia está muy lejos de ser la respuesta a la problemática de este grupo vulnerable.

Organismos de la sociedad civil dedicados a la atención del viejo problema de los niños de la calle y en la calle, señalan que no se redujo el fenómeno en la actual administración municipal, sólo aumentó el riesgo para esta población que optó por ejercer el comercio en horarios nocturnos y en otras zonas de mayor peligro.

"Ahora en calle es más difícil ver chicos niños, niñas y adolescentes trabajadores, pero esto no significa que el problema ha desaparecido. Los chicos han realizado nuevas estrategias de supervivencia. Lo que hemos observado es que para evitar que sean atrapados, acosados por los inspectores, realizan labor de venta a altas horas de la noche", aseveró Juan José Pérez Pimentel, coordinador operativo del Colectivo Pro Derechos de la Niñez, A.C. (Codeni) en entrevista con este medio.

Agregó que al cerrarse el espacio en el centro, las familias que viven del trabajo en calle crearon nuevas estrategias de supervivencia, además del trabajo nocturno, ahora "hay quienes viajan de un lugar a a otro para estar en las fiestas de los pueblos y eso expone a los niños, sea porque los acompañan o porque los dejan solos". El fenómeno también crece a ciudades medias y a puntos de la misma ZMG donde se les permita, sean cruceros más peligrosos.

En el año 2015, con la llegada de una nueva administración encabezada por el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, se reorganizó el centro histórico tapatío. Se buscó frenar la informalidad y regular al comercio ambulante "con una visión más esteticista de la ciudad", expuso el activista. Había planes de desaliento al trabajo infantil en la vía pública que no resultaron tan exitosos para las familias (puestos en mercados municipales y préstamos) y menos para los chicos... sí para la 'limpia' visual. De momento. Y es que el entrevistado refirió se han vuelto a ver niños trabajando en el corazón de la ciudad.

El trabajador de calle indicó que tienen documentado casos de niños en la zona de Chapultepec dedicados a la venta en horas de la noche. "Y los expone a nuevas escalas de violencia, al entrar en bares a realizar su labor de venta".

"Creo que siempre, administración tras administración, se hacen algunos programas pero no hay todavía políticas públicas que tengan el adjetivo de poblaciones callejeras y que realmente estén generando respuestas e invirtiendo recursos para ellas, en un contexto donde saben tanto autoridades estatales como municipales que los niños y adolescentes de este país, especialmente quienes viven en pobreza, están cayendo en situaciones de violencia e involucrados en la violencia de muchas formas", aseguró por su parte Rogelio Padilla Díaz, director fundador del Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados (MAMÁ, A.C).

El 'mairo' Rogelio, decano defensor de los derechos de niñez en situación de calle afirmó que esa violencia es un nuevo riesgo para los que trabajan y sobreviven en la calle.

"Ya no solamente te debe de preocupar tu juventud que consume drogas, te debe de preocupar tu juventud que se involucra ya en actividades delictivas, 'enganchados' de muchas maneras, como repartidores, como 'halcones', incluso ustedes los periodistas han reportado a nivel nacional el uso de sicarios menores de edad... hay un problema que atender", atajó.

Opinó que actualmente, la actuación de las autoridades frente a los niños de y en la calle es la de una política pública "bien intencionada, acaso ingenua, pero que no está al alcance del desafío".

En contraste destacó dos acciones donde el gobierno municipal de Guadalajara invirtió recursos por primera vez: el año pasado atrajo un torneo nacional de futbol de niños y adolescentes vulnerables y lanzó un programa de atención población callejera adulta, adultos muchos que alguna vez fueron niños de la calle y no escaparon de ella.

"Hay generaciones de niños que nacieron y crecieron en la dinámica de calle", apuntó.

¿Cuántos son los niños de la calle?

El dato es impreciso y varía según la fuente. El estudio más reciente fue realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) la cual en su "Diagnóstico e informe especial sobre niñas, niños y adolescentes en situación de y en la calle, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga", presentado hace dos meses, advirtió que el 5 por ciento de los menores de edad que laboran en la vía pública vive en la calle. El trabajo infantil en vía pública se concentra en Guadalajara y Zapopan. El organismo urgió a las autoridades respectivas a contar con un padrón que dé cuenta del alcance real del problema (MILENIO Jalisco, Mayo 4 de 2017).

Juan José Pérez agregó que hoy en esta zona metropolitana sí existen menores de edad viviendo en la calle. Se asume que es un número menor, y que fueron expulsados del hogar por situaciones de violencia.

"Son chicos que tienen todos sus derechos violentados, en situaciones de explotación laboral, que nada más se dedican a trabajar, los hemos identificado pero no son parte de la población que nosotros manejamos", aclaró el coordinador operativo de Codeni.

Este organismo no cuenta con albergue ni alcances para darles la protección integral a sus derechos "que es tarea del DIF", apuntó.

Pérez Pimentel reconoció que ha bajado ligeramente el número de atenciones que otorga Codeni, al haberse alejado los puntos de actividad del centro. Cabe citar que la mayoría de trabajadores infantiles viven en colonias de la periferia.

"Esos niños, niñas y adolescentes hacen de la ciudad totalmente su hábitat. Ellos se transportan desde las 5 de la mañana, hacen labor de acompañamiento, estudian y hasta el final de la jornada regresan a sus casas. Ahora, el alcance institucional ha sido más difícil porque no es lo mismo trabajar con los chicos que estén a 15 minutos de aquí de Codeni al centro de la ciudad, a que se transporten desde otros puntos o desde sus casas no sé, en el Cerro del 4, El 15, El Salto, hay chicos que hacen tres horas desde donde viven para venir a tener su programa de superación de calle", detalló Juan José Pérez.

La dispersión geográfica de los hogares de donde provienen estas niñas y niños es una dificultad para poder atender a la niñez en calle, reconocen el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las propias organizaciones civiles. En teoría hay coordinación entre los DIF, pero en la práctica tampoco se cumple al 100 por ciento.

Perfil



86% son varones, 14% mujeres

Tienen entre 3 y 17 años de edad

30% manifestó que 'desde que se acuerdan' trabajan en la calle

30% dijo trabajar en calle desde hace tres meses

22% labora desde hace un año

6.6% no cuenta con acta de nacimiento

90% tiene familia y viven en una casa

5% vive en un albergue

5% vive en la calle

Fuente: "Diagnóstico e informe especial sobre niñas, niños y adolescentes en situación de y en la calle, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga". Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Voces

Luis Felipe, 16 años

Este verano Luis Felipe ingresará a la preparatoria. Un paso que le emociona más que a cualquier adolescente. Antes de entrar en contacto con Codeni (Colectivo pro Derechos de la Niñez, A.C.) tenía “muchos problemas”. De niño trabajaba en las inmediaciones del centro, ayudando a su padre a vender papas fritas y dulces, pero se lo llevaron a Toluca tres años, también trabajó aunque no les fue bien. De regreso esta ciudad estaba cambiada. Hoy en el centro no se vende, sí por el parque Rojo, pero antes de llegar ahí, fue invitado por un primo a Codeni. “Yo pensé que era una escuela, pero no. Era distinto… es como un lugar donde aprendes, pero de otra manera, más divertida. Hay mucho respeto y hay igualdad. Me enseñan inglés, matemáticas, lo básico y terminé la secundaria”, cuenta.



El sueño de Luis Felipe es ser veterinario. “Me gusta ayudar a los animales”, dice y advierte que lo más difícil para llegar a su meta son “la drogadicción y los problemas de la calle”; pero está convencido de que puede decir que no y aprovechar la oportunidad de cambiar el rumbo. Hoy ya no trabaja en la vendimia callejera.



José de Jesús, 16 años

Sufrió bullying en una escuela de Villas de Guadalupe, una colonia de la periferia de Zapopan. Acosado permanentemente por cuatro compañeros, pensó dejar de estudiar pero aguantó y antes de terminar la secundaria su familia se mudó temporalmente al centro de la ciudad, donde trabajaban. Un amigo le contó de Codeni. “Yo estoy muy agradecido. En la calle hacíamos actividades, es muy divertido, pero antes nos ayudaban con la tarea”. Ahí le halló el gusto al estudio y hoy, en segundo semestre de preparatoria, este que fuera un niño trabajador (le ayudaba a su tío a pegar azulejos) se propone estudiar una ingeniería. “Me gusta y Codeni me está ayudando a lograrlo”.

Empoderar: el rescate de la calle desde la sociedad civil

El Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados (MAMÁ), A.C tiene 29 años de promocionar y ejercer una filosofía para ‘rescatar’ a niños y niñas de y en la calle y lograr algo que su fundador, Rogelio Padilla Díaz, admite “muchos piensan que es imposible”: cambiarles el chip para que puedan construir mejores vidas y luego ayudar a otros a evitar caer en “las trampas” que supone sobrevivir en la vía pública.



La estrategia de este movimiento es fomentar la autoestima, frecuentemente muy lastimada, de los menores en situación de calle. Tiene un programa donde caben todos y un hogar sustituto para quienes lo requieran. La idea es mantener su apego escolar para de ahí aspirar a un trabajo formal y a convertirse en buenos ciudadanos, desde una óptica humanista. En promedio esta organización atiende a 600 niños y niñas anualmente, casi una quinta parte en el albergue “Casa Grande” de MAMÁ.



Más joven, pero no menos entusiasta es el Colectivo Pro Derechos de la Niñez (Codeni), que desde hace más de una década creó una red de apoyo y es de las pocas instituciones que laboran en el centro de Guadalajara con un proyecto autónomo para rescatar a los menores de edad del círculo que supone la sobrevivencia en la vía pública, sea el trabajo infantil y/o el acompañamiento a los padres o familia.



Codeni ha identificado y ‘mapeado’ geo-estadísticamente los cruceros y puntos donde se concentran más chicos para realizar su labor de venta, malabares o cualquier otra actividad. La misión de Codeni es incidir, a través de procesos educativos y culturales, para que estos niños no reproduzcan el modelo al convertirse en adultos y aspiren a otra opción de ingresos.



“Me pueden decir, mi papá vende papas y le va muy bien, pero no se trata de eso... En 2015 mucha gente que se dedicaba trans-generacionalmente a la venta en calle se quedó sin trabajo. Lo que queremos es que permanezcan en la escuela, le echen ganas y desarrollen su proyecto de vida, su sueño”, apuntó Juan José Pérez, coordinador operativo de Codeni.



Mayo pasado cerró con 126 niños, niñas y adolescentes trabajando con apoyo de este Colectivo en busca de cumplir su sueño; pero aún faltan muchos, en ese número incierto de personas que ve transcurrir su niñez madrugando para trabajar o laborando hasta altas horas de la noche en la calle para que no los acosen inspectores.

SRN