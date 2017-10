Niños genio, hostigados y excluidos

Naucalpan

Estadísticamente se calcula que el 3% de la población infantil tiene una mayor capacidad intelectual.

Lo que equivaldría a cerca de un millón de niños en México, que muchas veces sufren una discriminación educativa y social.

A veces son mal diagnosticados y se les llega a considerar como niños con Síndrome de Déficit de Atención (TDAH) o malos estudiantes, se informa durante la inauguración del Centro de Atención Talento (CEDAT).

TE RECOMENDAMOS: Sufre violencia 21 % de los jóvenes mexiquenses: IEEM

"Desde que era pequeña me diagnosticaron como niña sobre dotada. Toda mi infancia fue en un esquema distinto. Yo iba por los libros me los daban y ya cuando los resolvía, los llevaba y ya cuando estuviera preparada me hacían los exámenes, entonces fue el tipo de educación que tuve", dice Dafne Almazán Anaya, psicóloga de 15 años de edad.

La adolescente -que a los 10 años terminó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria y a los 13 años se tituló como psicóloga y ahora estudia una maestría en el Tecnológico de Monterrey- comenta que su hermano, también es de alto coeficiente intelectual y sufrió bullying en la escuela.

Por ello sus padres decidieron sacarlo del sistema educativo cuando tenía 9 años de edad para ingresarlo al CEDAT, que fue fundada en el año 2010 como una necesidad para evitar la exclusión de los menores.

Dafne recuerda que su hermano influyó para que estudiase psicología porque "llegaba a casa y nos hablaba de cómo funcionaba el cerebro".

Ahora ella apoya a los niños genios que vienen de haber sido acosados en la escuela.

"Yo siento que tengo que cubrir ciertas necesidades en este aspecto, creo que es de humanidades, porque los niños sobre dotados cuando los sacan de las escuelas ya sufrieron mucho, enfrentaron una inestabilidad emocional. Entonces lo primero es estabilizarlos para luego darse una atención más avanzada".

La joven proyecta en diez años concluir su doctorado y dar clases en el CEDATI, además estudia chino, inglés, latín y francés.

El niño genio

Monserrat Serracho, dice que su niño no encajaba en las escuelas, pues aprendió a leer a los 3 años y por eso lo inscribieron en un con sistema Montessori, pero ahí le dieron un mal diagnostico con esquizofrenia, cuando en realidad el pequeño es de alto coeficiente intelectual.

Actualmente el niño estudia de tiempo completo en el CEDAT de la Ciudad de México, cursa el tercer grado de educación primaria, aprende robótica y sueña con emplear tecnología de avanzada para ayudar a personas con parálisis cerebral.

En CEDAT Satélite, menores de 16 años de edad con coeficiente intelectual elevado podrán recibir atención adecuada.

El senador Ismael Hernández Deras, entrevistado en el lugar, urge a la aprobación de una ley que beneficie a este sector de la población y asigne recursos, infraestructura y maestros, con sistema educativo especializado que rescate los talentos.

Dice que padres de niños con coeficiente intelectual de más de 130 puntos, están preocupados por el futuro de este sector de la sociedad, que no es atendido correctamente, pues por ejemplo, el sistema escolarizado tradicional establece edades y grados que son superados.

LC