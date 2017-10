Niega Zapopan daño a particular por ampliación de Av. Ángel Leaño

Guadalajara

El pleno del Ayuntamiento de Zapopan aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que declara improcedente autorizar la permuta de un predio por la presunta afectación a un particular que ocasionaron las obras de ampliación de la avenida Dr. Ángel Leaño.



El punto de acuerdo, de carácter urgente, se votó la tarde de este lunes a fin de atender la demanda de amparo presentada por el Juzgado de Distrito Octavo en Materia Administrativa, pues el gobierno municipal no respondió con celeridad al requerimiento del demandante, explicó el síndico municipal, José Luis Tostado Bastidas.



“Es solamente el tema de que no se cumplieron en las comisiones correspondientes con la oportunidad de exhibir el cumplimiento del Juzgado. Ya tenemos los requerimientos por parte del juez, correctamente por el tema de la temporalidad o la falta de atención”, expuso Tostado en entrevista con medios de comunicación.



A la fecha el municipio enfrenta “aproximadamente cinco juicios” por la ampliación de la avenida Ángel Leaño, respondió el entrevistado, tras añadir que se resolvieron como improcedentes dos suspensiones interpuestas por el colectivo Comité Salvabosque, en defensa del bosque El Nixticuil.



Para el caso específico del punto de acuerdo, el síndico señaló que una persona reclama la titularidad de un terreno que colinda con el trazo de la vía a lo largo de 4 mil a 5 mil metros. Sin embargo en la revisión jurídica se detectaron otros dos propietarios; en tanto que el Ayuntamiento zapopano también disputa la tenencia.



“Lo que nos están reclamando en este caso… tiene que ver con el derecho de petición de la contestación oportuna dentro del cumplimiento del juicio. El juicio sigue todavía en la etapa de vigencia del fondo del asunto pero si la propiedad es municipal o del particular o de los particulares que están reclamando su legítima propiedad”, sostuvo.



También se analiza quién ostentaba la posesión del inmueble, subrayó. Finalmente de llegar una sentencia a favor del particular, el municipio cumpliría con la indemnización correspondiente, dijo Tostado Bastidas.



El alcalde Pablo Lemus, por separado, confió en que este último escenario no suceda pues se tiene la certeza jurídica de la titularidad del predio en litigio.



La ampliación de la avenida Dr. Ángel Leaño arrancó en abril pasado, en su tramo que comprende desde el hospital del mismo nombre hasta la colonia El Tigre II.

