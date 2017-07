Habitantes de Nicolás Romero rechazan más crecimiento urbano

Nicolás Romero

Habitantes del pueblo de San Idelfonso rechazaron el proyecto de un conjunto de viviendas tipo residencial denominado El Globo y la construcción de nuevas plazas comerciales, porque hay insuficiencia en la prestación de servicios públicos, fundamentalmente agua potable, además de saturación en las vías de acceso y salida del municipio.

En reunión con Aldo Osnaya Roa, subsecretario de gobierno, argumentaron que no se puede construir más casas y comercios, que demandarán drenaje, agua potable, vialidades y seguridad, en un municipio donde su gobierno no ha dado servicios básicos al total de la población "y ahora pretende aprobar esos conjuntos urbanos a costa de los servicios de quienes ya habitamos este municipio desde hace años".

Además dijeron que pretenden perforar un pozo en San Ildefonso para poder suministrar agua a los nuevos habitantes y comercios, lo que no permitirán, pues al caso sería para abastecer a la población que carece del servicio y vive desde hace muchos años en la demarcación.

"Ya no hay recursos suficientes para quienes vivimos en Nicolás Romero, el agua llega por tandeo en varias colonias y en otros de plano no existe el suministro y los pobladores se abastecen vía pipas, pero eso no le importa al gobierno municipal que pretende despojar a los pobladores de San Ildefonso de su dotación de agua potable con tal de llevarse el vital líquido a nuevas plazas comerciales y zonas habitacionales".

RAM